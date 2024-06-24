冷氣機 | 夏天歎冷氣卻聞到霉味！靠5招輕鬆解決︰日本專家教熄機前轉這個Mode！機內有灰塵有機會藏昆蟲屍體？

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天氣熱，回到家當然會想開冷氣。但經過一個春天，冷氣一開就聞到霉味，到底發生甚麼事呢？原來，冷氣機如果長時間沒有使用的話，是有機會有霉菌，除了有怪味之餘，仲會影響健康。所以今次曾有日本專家教為用冷氣機一種模式來防霉！

天氣愈來愈熱，很多人回到家第一時間當然是打開冷氣，但如果長時間沒有使用冷氣機的話，突然打開，吹了一會可能就會聞到霉味。因為隔了大半年，大家的冷氣機機內外都會有大量灰塵，加上春天潮濕，所以沒有定期清洗或者保養得不好，有機會更有機會積聚昆蟲屍體及有積水，最後滋生霉菌。在冷氣機吹出的霉菌，若大家吸入，可能會影響大家的健康。所以，今次為大家整合了5種方式防霉，更有日本專家曾教為用冷氣機一種模式！

圖片來源：envato elements

冷氣防霉│1.清潔冷氣機內部

冷氣機內為陰暗又潮濕，所以有機會有很多小昆蟲棲息，死掉的小昆蟲，就會令冷氣吹出的風帶有異味。所以為了除灰塵及小昆蟲屍體，大家記得定期清潔冷氣機內部，最好請專業人士來打理。

冷氣防霉│2.用冷氣機一種模式來防霉

因為冷氣機在關掉後，機內有機會殘留水份，就算大家拆出來清潔都未必有用。在香港如此潮濕的天氣，機內滋生霉菌真的是分分鐘的事。但又可以怎樣做才可以排出機內殘留水份呢？日本真菌專家矢口貴志曾指，大家可以在關掉冷氣前，開啟一會送風模式。只要用這個Mode大約15分鐘，利用這方法令冷氣機保持乾爽。

冷氣防霉│3.清洗隔塵網

相信大家在夏天第一次使用冷氣機前，一定會清洗隔塵網。但其實，冷氣機因為有過濾效果，所以隔塵網是需要定期清洗，以保持功能！還要記得把隔塵網弄乾才好繼續使用！

圖片來源：envato elements

冷氣防霉│4.冷氣機外部

有時大家用肉眼都有機會看到冷氣機出風口布滿灰塵，所以記得要定時擦拭，免得大家吹冷氣時把灰塵吸入。

冷氣防霉│5.保持房間清潔及通風

房間若不通風，便有機會出現霉菌，又或者房間中太多灰塵，以上2種都有機會令到冷氣機積塵又發霉，最後吹出含有霉菌的風。







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