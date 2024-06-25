天氣預報 | 天文台：酷熱天氣警告現正生效！七一3日連假都落雨？這日分區氣溫最高36°C！附衞生防護中心9招防中暑

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這幾天天氣很熱，又好像會下雨，所以上班一定要留意好天氣預報，以免淋完雨又入室內吹冷氣，就會冷到病！另外，星期六、日又下雨？即睇未來九日氣溫及天氣情況！

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這幾天，天文台都有「特別天氣提示」，指高溫天氣持續，而酷熱天氣警告現正生效！而今日(25日)日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。天文台指，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，未來兩三日中國東南部普遍晴朗及酷熱。此外，仲預料一股西南氣流會在周末期間至下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，但該區仍然炎熱。所以大家記得要補充足夠水分。如感不適，立刻休息求醫。

圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash

未來9日天氣(圖片來源：天文台)

先看看香港未來九天天氣預報：

● 6月26日 （三）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。溫度28至34 °C；相對濕度60-85%

● 6月27日 （四）：大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱。溫度29至34 °C；相對濕度55-85%

● 6月28日 （五）：大致天晴。日間酷熱。溫度29至34 °C；相對濕度55-85%

● 6月29日 （六）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。溫度28至33 °C；相對濕度60-95%

● 6月30日 （日）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。溫度28至32 °C；相對濕度70-95%

● 7月1日 （一）：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。溫度28至32 °C；相對濕度70-95%

● 7月2日 （二）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。溫度28至32 °C；相對濕度70-95%

● 7月3日 （三）：部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。溫度28至33 °C；相對濕度65-90%

● 7月4日 （四）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。溫度29至33 °C；相對濕度60-85%

未來9日天氣溫度(圖片來源：天文台)

大家可以看到，6月26日（三）及6月27日（四）大致天晴，但局部地區有驟雨。而6月29日 （六）開始會短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，而下星期都會是有幾陣驟雨。所以大家記得要帶雨遮！而6月30日 （日）至7月2日 （二）的相對濕度為70-95%，大家都要留意！

未來9日相對濕度(圖片來源：天文台)

而值得留意的是6月27日的溫度，因為是這幾天最熱一日，大約是29至34 °C，即睇各區天氣預測：

● 打鼓嶺：27-35°C

● 上水：28-36°C

● 大埔：28-35°C

● 沙田：28-34°C

● 西貢：28-33°C

● 將軍澳：28-34°C

● 橫瀾島：28-33°C

● 黃竹坑：29-33°C

● 尖沙咀：29-34°C

● 青衣：28-33°C

● 石崗：27-32°C

● 流浮山： 27-35°C

● 屯門：28-35°C

● 坪洲：29-34°C

● 長洲：28-34°C

● 赤鱲角：29-35°C

6月27日(圖片來源：天文台)

天氣如此熱，如進行戶外活動，一定要小心中暑！衞生防護中心曾教大家9招防中暑：

● 穿着淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱。

● 帶備並補充足夠的水，以防脫水。

● 避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，因這些飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。

● 避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞都會額外消耗體力。

● 最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。

● 在室內活動時，應儘量打開窗戶及以風扇或空氣調節系統保持室內通爽涼快，避免在潮濕悶熱的環境下進行劇烈運動。

● 調整工作安排，在較涼快的時段工作。如必須在炎熱環境下工作，儘可能在工作地點加設遮蔭，配以循序漸進的工作速度，並於定時在涼快處休息，讓體力回復。

● 不應留在停泊的汽車內。

● 進行活動時若感不適，應立刻停止，並儘快求診。







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