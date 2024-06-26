月入中位數2024 |最新收入中位數$21200！邊行最賺錢、比多數人賺近雙倍？2大行業月入不升反跌

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接近年中，各位打工仔的雙糧、花紅，以及加人工結果應該塵埃落定，大家又是時候檢視一下自己的月入是否符合期望！政府統計處最近發布香港就業人士月入中位數！究竟2024年2至4月數字如何？哪一個行業最賺錢？

月入中位數少$200！哪個行業最賺錢？

政府統計處最近發布香港就業人士月入中位數，2月時統計前1個月從所有工作所獲得的收入（未扣除強制性公積金供款），而且會收集移動3個月期間的數據。就僱員來說，收入包括工資和薪金、花紅、佣金、小費、房屋津貼、超時工作津貼、勤工津貼及其他現金津貼，但不包括補薪。就僱主和自營作業人士而言，收入是指從自己擁有的企業提取作個人及家居用途的款額。如果提取作個人及家居用途的款額資料未能提供，則將會搜集有關從業務所得的淨收入數據。

2024年2至4月期間，香港就業人士男女合計的每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工）為$21,200，比上次統計減少$200！雖然中位數稍微下跌，但幾乎大部分行業的月入中位數維持不變，甚至上升，當中最賺錢的行業為「金融及保險」，月入中位數為$40,000，幾乎是整體月入中位數近2倍！而收入最低的是「零售」行業，月入中位數僅得$15,300。

（圖片來源：Unsplash）

最賺錢行業Top 5（月入中位數）

1. 金融及保險（$40,000）

2. 進出口貿易及批發（$24,900）

3, 建造（$21,800）

4. 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊（$20,000）

5. 製造、地產及專業及商用服務（$20,000）

*「其他行業」（$23,000）未有明細類別，故未有囊括在內

（圖片來源：政府統計處）

兩大職業業收入不升反跌！

觀察數據，男性與女性的月入中位數不變，分別為$24,000及$20,000。不過細看每個職業分類，大多數都有所變動，有兩個職業月入中位數下跌高達$1,000！下調最多的是「專業人員」，由1至3月的$46,000，跌至2至4月的$45,000。另外，「非技術工人」也稍微下降$200，最新月入中位數只得$13,300。







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