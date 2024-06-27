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2024-06-27Text: Kennis Wong

四電一腦7.1起更新計劃！新增2大免費上門回收電器！可回收雪櫃洗衣機容量增加？

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　　雖然垃圾徵費政策擱置，但全球都講求環保的情況下，實施多年的「四電一腦」計劃亦於7月1日更新回收內容，放寬回收電器的容量，以及擴大回收電器範圍等！即睇更新詳情，日後換電器需要回收亦更方便！

 

「四電一腦」計劃3大更新7.1起實施！可回收雪櫃、洗衣機容量擴大？

 

　　大家現時購買「四電一腦」新產品，即冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為大家排免費上門回收同類舊產品的服務。7月1日起，「四電一腦」計劃將有3大更新，包括雪櫃的最大容積將由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤、取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定。另外，獨立式乾衣機及抽濕機均被納入「四電一腦」計劃。換言之，日後除了購買現行計劃的電器外，購入獨立式乾衣機及抽濕機時，銷售商亦須免費上門回收舊電器！

 

（圖片來源：香港減廢網站）

 

「四電一腦」計劃3大更新

實施日期：7月1日起

更新內容：

●　雪櫃的最大容積將由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤

●　把獨立式乾衣機及抽濕機納入「四電一腦」計劃

●　取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定

「四電一腦」計劃詳情請按此

 

  • by Senior Content Editor

    Kennis Wong

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