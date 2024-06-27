NVIDIA輝達成全球AI晶片巨頭！盤點「AI教父」黃仁勳6大名言：連洗廁所工作也享受、對將來期望值降低反可邁向成功！對30歲的自己最想說甚麼？

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AI晶片公司NVIDIA輝達（NVDA）股價持續上升，創辦人兼執行長黃仁勳隨之成為風雲人物！究竟這位台裔美國人企業家有甚麼人生座右銘，支持他一步一步向上爬，帶領公司成為行業巨頭？一起從他說過的人生格言中尋找他的成功之道！

（圖片來源：X @ NVIDIA）

1. 「我喜歡自己做過的每一份工作，包括在Denny’s洗廁所。」

雖然黃仁勳出身名牌學校，但他為人絕不自負，是一位謙謙君子，認為沒有任何一份工作是低人一等。他更經常分享自己曾在連鎖餐廳Denny’s負責清潔洗手間的工作，他指自己喜歡自己曾做過的工作，並建議年輕人要熱愛當刻的工作。事實上，年輕時的黃仁勳堅持自己創業的夢想，最終在打工期間認識NVDA另外兩位創辦人Chris Malachowsky 和 Curtis Priem，因此說不定我們在工作期間盡量享受周遭的人和事，可以創出一片天！

2. 「你必須跑起來！否則將成為獵物。」

去年黃仁勳到國立台灣大學畢業禮演講時，道出一句：「你必須跑起來！否則將成為獵物」，令不少在席者十分深刻，他認為各位社會新鮮人面對任何事情，都不應緩步而行，應該主動追求目標，就如動物主動追逐食物，否則會成為別人的「獵物」。

3. 「你此刻在做的事，可能是你人生的重大突破。」

大部分人偏向放眼將來，而忘記為面前的事努力，黃仁勳卻認為要熱愛當下，並全力以赴，若有一天成功後回看，一些看似平凡的時刻可能就是改變人生的時機。

4. 「當人們有過高的期望，往往會缺乏韌性，但韌性和成功密不可分。」

人們總是十分期待自己在做的事會有莫大的回報，但黃仁勳不這麼認為。他認為自己其中一個優點為期待值很低，因為往往大家有所期待，甚至有過高期望時，會缺乏韌性。成功不單是依靠智慧，還要經得起挫折，接受社會及生活中的磨練，而韌性及成功是密不可分。

5. 「想跟30歲的自己說繼續不聽任何人的話，這樣很好，要維持下去」

黃仁勳有次出席愛迪生電氣協會（EEI）年會時，被問到想跟30歲的自己說些甚麼，黃仁勳回答30歲的自己不會聽別人的話，他想說這樣很好，要維持下去。事實上，他一直堅持創業夢，即使年輕時媽媽勸說他找份正職，他亦一直追夢，結果一步步經營自己的事業。

6. 「坦誠面對錯誤，謙卑尋求幫助。」

大多數成功人士的路途都不是一帆風順，面對失敗時，黃仁勳鼓勵大家要謙卑尋求幫助。他分享自己面對失敗的例子。某年與SEGA合作建造遊戲主機，但最終無法完成合約，但當時公司需要SEGA的合約金額才能營運，在這時候，黃仁勳向SEGA執行長坦誠，對方諒解並給予6個月，結果在這6個月就建造了全球矚目的Riva 128。







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