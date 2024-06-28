QS世界大學排名2025出爐！MIT麻省理工學院連續13年登榜首！邊間是亞洲最高學府？香港大學躍升9位排第幾？

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QS世界大學排名2025出爐了！究竟全球最高學府是哪一間？香港又有多少大學上榜？身邊有人，甚至自己準備升學的話，可以參考一下排名數據，再考慮有興趣的學科及學校！現在一同看看最新的排名！

QS Ranking 2025 ︳ 麻省理工學院連續13年居榜首！亞洲最高學府是哪間？

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新世界大學排名出爐，一如以往，排行榜採用學術聲譽、僱主聲譽、師生比率、論文引用率、國際教員佔比及國際學生佔比、國際研究網絡、就業成果及可持續性共9項指標作排名。不過，今年的排名是有史以來規模最大的一次，涵蓋了1,500多所大學。美國是代表性最多的國家或地區，有197所上榜學院，其次是英國（90所）和內地（71所）！

首3位被美、英兩地的學院佔領，美國劍橋麻省理工學院（MIT）連續13年保持領先，獲得100分，長居首位！而英國倫敦帝國理工學院躍升4名，成為第二學府，英國牛津大學則上升1名，位列第3名。

（圖片來源：MIT）

至於亞洲最高學府是哪間？排名最高的亞洲大學為新加坡國立大學，排名不變，排列第8名，第二位為位居第14名的內地北京大學，第三位又回到新加坡學府—新加坡南洋理工大學。

（圖片來源：新加坡國立大學）

QS Ranking 2025 ︳ 香港共7間大學上榜！「三大」排名有沒有變動？

大家最關心的香港地區大學表現又如何？今年香港的大學成績不俗，香港大學更躋身20強，排名第17位，總成績高達87.6分，成為香港的最高學府！而中文大學則以第36位（81.3分），是香港第二學府。第三名則是科技大學（77.1分），在全球排名47位。回看去年的排名，「三大」順序沒有變動，但三間大學的排名皆有明顯進步！香港大學去年排名26位、中文大學則是第47位，而科技大學位列第60位。

（圖片來源：HKU）

香港還有4間大學上榜，分別為理工大學、城市大學、浸會大學及嶺南大學。所有大學均有上升趨勢，惟嶺南大學由去年641至650名，下跌至711至720位。

（圖片來源：理工大學）

QS世界大學排名2025（總分）

1. 美國麻省理工學院（100分）

2. 英國帝國理工學院（98.5分）

3. 英國牛津大學（96.9分）

4. 美國哈佛大學（96.8分）

5. 英國劍橋大學（96.7分）

6. 美國史丹福大學（96.1分）

7. 瑞士蘇黎世聯邦理工學院（93.9分）

8. 新加坡國立大學（93.7分）

9. 英國倫敦大學學院（91.6分）

10. 美國加州理工學院（90.9分）

11. 美國賓夕法尼亞大學（90.3分）

12. 美國加州大學伯克利分校（90.1分）

13. 澳大利亞墨爾本大學（88.9分）

14. 中國北京大學（88.5分）

15. 新加坡南洋理工大學（88.4分）

16. 美國康奈爾大學（87.9分）

17. 香港大學（87.6分）

18. 澳洲悉尼大學（87.3分）

19. 澳洲新南威爾士大學（87.1分）

20. 中國清華大學（86.5分）

QS世界大學排名 2025（香港）（總分）

1. 香港大學（第17名）（87.6分）

2. 中文大學（第36名）（81.3分）

3. 科技大學（第47名）（77.1分）

4. 理工大學（第57名）（72.1分）

5. 城市大學（第62名）（70.7分）

6. 浸會大學（第252名）（40.3分）

7. 嶺南大學（第711至720名）（n/a）

完整排名請按此







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