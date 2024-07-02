港車北上 | 工聯會跨境服務中心助港人補換內地駕駛執照！連體檢都在港完成超方便！即睇3大申請條件+收費

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「港車北上」實施至今有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，所以愈來愈多香港人要換領內地駕駛證。但要回到內地辦理相關證件，可能大家都會覺得很麻煩，所以香港工會聯合會成立了香港工聯會跨境通聯服務中心，首階段會提供有效期內的內地駕駛證體檢、補換證服務，即睇！

很多人都愛「港車北上」，但申請人要有香港及內地的駕駛執照/駕駛證。但現時香港居民必須親身返回内地指定的醫療機構進行體檢以辦理内地駕駛證，所以香港工會聯合會成立了香港工聯會跨境通聯服務中心，首階段提供內地駕駛證體檢、補換證服務，有需要換領内地駕駛證的香港居民可以在港完成體檢，一站式換領内地駕駛證！大家可以預約香港工聯會跨境通聯服務中心辦理一站式補換證服務，先看看申請條件：

• 內地駕駛證在到期前90天內或到期後1年內

• 沒有任何違法未處理，包括：記滿12分、逾期未審驗、扣押、扣留、暫扣、注銷、吊銷、撤銷等狀態

• 七十歲以下人士

補換證人士需要準備的文件：

• 內地駕駛證(原件)

• 香港身份證(原件)

• 港澳居民往來內地通行證 – 即回鄉證(原件)

• 駕駛人的體檢報告(遺失、損壞駕駛證者無需進行體檢)

• 白底彩照(需備有駕駛證專業相片回執)

• 請穿著深色上衣

申請人全程可以在服務中心辦理，到底收費又如何呢？費用包括註冊醫生體檢費用 、內地機關工本費及一站式代辦費用。收費原價為$1,388，但在2024年7月2日至10月31日期間，工聯會屬會合格會員可以$968辦理，大家可以即時網上辦理入會！而預約換領內地駕駛證，可預約明天起計14天內的辦證服務籌。

不過要留意，如體檢不獲通過，需付註冊醫生體檢費加上行政費共$520，而中心暫時尚未開通免試換領駕駛證人士(新申請)及港車北上保險，大家之後可以再留意！

香港工聯會跨境通聯服務中心

地址：香港灣仔杜老誌道6號群策大廈1503室

聯絡電話：852 – 31882500

辦公時間：

星期一至五上午9時至下午1時、下午2時至下午6時

星期六上午9時至下午1時（星期日及公眾假期休息）

預約網站







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