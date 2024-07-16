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2024-07-16Text: Sammy Leung

DSE 2024 | 16位明星公開試成績揭秘！娛樂圈學霸狀元有哪些？鄧卓殷文憑試33分！Edan@MIRROR、Ivy So@COLLAR、黃秋生、謝安琪幾多分？

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　　DSE中學文憑試明日（17日）放榜，而娛樂圈今年最受關注的一定是今年應屆DSE考生鍾柔美（Yumi）。今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！

 

　　DSE中學文憑試放榜在即，娛樂圈今年最受關注的一定是身為今年應屆DSE考生的「聲夢小花」Yumi。事關Yumi就讀直資英中基督教中國佈道會聖道迦南書院，成績優秀，更考獲全班第一名，希望她明日會有好消息！

 

 

　　今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！

 

明星公開試成績│1. COLLAR成員 Ivy So DSE 21 分

 

 

明星公開試成績│2. COLLAR成員王家晴 （Candy）DSE 24分

 

 

明星公開試成績│3. 黃明德 DSE 18分

 

 

明星公開試成績│4. 何依婷 27分

 

 

明星公開試成績│5. 陳曉華 DSE 27分

 

圖片來源：IG@herachann

 

下一頁：更多明星公開試成績

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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