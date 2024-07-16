2024-07-16Text: Sammy Leung
DSE 2024 | 16位明星公開試成績揭秘！娛樂圈學霸狀元有哪些？鄧卓殷文憑試33分！Edan@MIRROR、Ivy So@COLLAR、黃秋生、謝安琪幾多分？
DSE中學文憑試明日（17日）放榜，而娛樂圈今年最受關注的一定是今年應屆DSE考生鍾柔美（Yumi）。今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！
DSE中學文憑試放榜在即，娛樂圈今年最受關注的一定是身為今年應屆DSE考生的「聲夢小花」Yumi。事關Yumi就讀直資英中基督教中國佈道會聖道迦南書院，成績優秀，更考獲全班第一名，希望她明日會有好消息！
今次和大家一齊看看娛樂圈藝人的歷年公開試成績！
明星公開試成績│1. COLLAR成員 Ivy So DSE 21 分
明星公開試成績│2. COLLAR成員王家晴 （Candy）DSE 24分
明星公開試成績│3. 黃明德 DSE 18分
明星公開試成績│4. 何依婷 27分
明星公開試成績│5. 陳曉華 DSE 27分
圖片來源：IG@herachann
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