PayMe手續費 | PayMe增值將收手續費？8.19非滙豐信用卡增值加收1.2%費用！即睇邊3種情況可豁免！

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滙豐旗下支付工具PayMe已成為不少人的「生活日常」，使用起來十分方便。不過，滙豐宣布，由2024年8月19日起，在PayMe透過非滙豐信用卡增值將收取增值金額的1.2%作手續費！只要透過滙豐信用卡或者任何銀行戶口增值，仍然維持免費。

（圖片來源：PayMe網頁）

無論是日常電子支付、或是網上轉帳，很多時都使會用到PayMe，想避免支付手續費的話就要留意清楚，選擇好增值方式！在以下兩種情況下透過非滙豐信用卡增值時，都要收取增值金額的1.2%手續費，例如增值港幣$100，手續費便為港幣$1.2。

● 增值錢包結餘

– 點按「快捷功能」下或「我的賬戶」內的「增值」按鈕，並使用非滙豐信用卡增值

● 向朋友過數時增值

– 向朋友過數時使用非滙豐信用卡增值

不過在最新安排下，使用者在3類情況下增值，則仍然可豁免手續費！有需要新增或更改增值方式的用戶可以前往PayMe應用程式中的「我的賬戶」＞「設定」＞「信用卡及銀行戶口」更改。

（圖片來源：PayMe網頁）

3種情況下增值可豁免手續費：

1. 向商店付款時

向商店付款時，如果因餘額不足而彈出需要增值的提示，不論使用任何一種增值方式，均可豁免手續費。

2. 透過任何銀行戶口增值

使用任何銀行戶口增值都不需要收取手續費。

3. 透過滙豐信用卡增值

只要是滙豐信用卡用戶，即使使用信用卡增值都無須收取手續費。







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