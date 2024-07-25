全球最安全旅遊城市排行2024公開！呢個亞洲城市排第一！港人最愛東京、大阪、首爾打入Top 10！香港、台北排第幾？這3個城市風險最高

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正值暑假旅行旺季，不知道大家選擇旅遊目的地的時候，除了考慮景點之外，還會考慮甚麼？其實城市安全同樣重要！福布斯顧問（Forbes Advisor）最新的一項調查報告就以犯罪率、醫療安全及自然災害風險等5大風險因素分析全球60個城市，排行榜中由新加坡奪得首位，成為全球旅客最安全城市！那港人最愛的東京呢？事不宜遲，即睇頭10名的城市還有哪些地方！

報告主要分析城市的犯罪率、醫療安全及自然災害風險等5大風險因素，為全球60個城市旅客安全度作排名，危險度愈低分數就愈低。而最安全的新加坡就以總分0分（滿分100分）獲得排名第一！當中原因包括低自然災害風險、良好醫療設備下的低健康風險、高質素城市基建，和可以自由使用網路而不必擔心隱私侵犯、身分盜竊和線上攻擊。

（圖片來源: Envato）

排行第2的就是港人最喜歡去的日本東京，分數是10.72分（滿分100分）。東京的高排名來源於良好醫療設備下的低健康風險、良好的城市規劃及高質素城市基建。

（圖片來源: Envato）

第3名由加拿大的多倫多獲得，分數是13.6分（滿分100分），在城市基建質素和醫療設備都表現良好，所以對旅客而言風險較低。

（圖片來源: Envato）

而香港和台灣也在前20名內榜上有名！香港排行13名（獲32.93分），而台北則是第12名（獲32.91分）。

前20名全球旅客最安全城市：

1. 新加坡

2. 日本東京

3. 加拿大多倫多

4. 澳洲悉尼

5. 瑞士蘇黎世

6. 丹麥哥本哈根

7. 南韓首爾

8. 日本大阪

9. 澳洲墨爾本

10. 荷蘭阿姆斯特丹

11. 紐西蘭威靈頓

12. 台灣台北

13. 中國香港

14. 德國法蘭克福

15. 美國紐約

16. 阿拉伯聯合大公國阿布達比

17. 葡萄牙里斯本

18. 阿拉伯聯合大公國杜拜

19. 瑞典斯德哥爾摩

20. 西班牙馬德里

了解完最安全的城市，也可以看看研究指出旅客風險最高的3個城市，到當地旅行就要格外小心安全！

旅客風險最高的3個城市：

1. 委內瑞拉卡拉卡斯 （100分滿分獲得100分）

研究指當地的犯罪率高，且醫療設備、城市基建和網路安全風險都非常高。

2. 巴基斯坦卡拉奇（100分滿分獲得93.12分）

研究指當地的犯罪率高，個人安全風險高，且城市基建質素不完善。

3. 緬甸仰光（100分滿分獲得91.67分）

研究指當地的犯罪率高，個人安全風險高，醫療設備不完善，且網路安全風險都非常高。

詳細研究可瀏覽Forbes Advisor網頁。







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