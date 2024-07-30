中大最新貧富懸殊調查出爐！XX%人收入不足應付日常開支！近7成人認為貧富問題嚴重！超過5成人認為政府可從這方面入手

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大家覺得香港的貧富懸殊問題嚴重嗎？早前香港中文大學（中大）香港亞太研究所公布了一項有關市民對香港貧富懸殊看法的調查結果。調查結果顯示，有六成八受訪市民認為貧富懸殊問題嚴重。一齊看看今次的調查報告！

香港中文大學（中大）香港亞太研究所在7月28日公布了一項有關市民對香港貧富懸殊問題看法的調查結果。調查於2024年5月28日至6月24日進行，一共訪問了705名18歲或以上市民。對現時香港貧富懸殊情況的看法，有68.7%的受訪者認為現時香港的貧富懸殊情況嚴重，較去年調查上升了9.1個百分點；覺得不嚴重的只有4.9%。

如果是比較五年前貧富懸殊情況，有40.4%受訪者認為現時情況更嚴重，較去年調查上升了8.0個百分點；有44.3%人認為兩者情況差不多。對於未來五年貧富懸殊情況的看法，有34.6%受訪者認為會比現在更嚴重；有38.8%受訪者認為差不多；只有20.9%人士相信將有所改善。

圖片來源：Unsplash@Florian Wehde

上班工作賺錢，都是為了自己和家人可以過上更好的生活，但大家覺得自己的收入足夠應付自己的開支？當今次的受訪者被問到「家庭收入是否足夠應付日常生活開支」，只有11.5%人指非常足夠；7成以上受訪者指「頗足夠」或「僅僅夠」；有10.2%表示不足夠應付日常生活開支，較去年上升3.0個百分點。但被問到貧窮主要原因時，37.4%回答社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷）；33.2%認為是個人因素（例如懶惰、個人能力不足）。

圖片來源：Unsplash@ Gigi

而8成受訪者認為政府要做更多工作來解決這問題，有55.4%認為可以在教育方面著手，其他範疇包括公營房屋、醫療等。對於「交多些稅去幫助貧窮人士」，有52.7%人士是同意的，不同意的則是35.6%。













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