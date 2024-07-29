巴黎奧運｜江旻憓「決一劍」逆轉反勝奪港隊第一金！盤點6大感言金句+不可不知的事︰從禪修學習放下、為香港拒入籍加拿大、劍擊鞋停產獲搜購全球50+對存貨

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「重劍一姐」江旻憓（Vivian）日前在 2024 巴黎奧運女子重劍個人賽中，由落後 1：7 打成 12：12，最後在加時「決一劍」時反勝法國隊劍手瑪露，首度勇奪金牌，為港隊摘下今屆首面獎牌兼第一金，為香港史上第 3 面的奧運金牌！今次為大家盤點「微笑劍后」奪金感言、金句及不為人知的小故事。

（圖片來源︰IG @vmwkong）

江旻憓奪金｜賽後訴說奧運封后心情︰我不想沒打出香港精神這樣放棄

江旻憓在決賽第一節落後 0 比 4，到第三節急起直追，成功打至平手，最後再於加時賽的「決一劍」封后，大逆轉勝的過程中完全展現出「世一」韌力。在劍道上，未到最後一秒都未知輸贏，江旻憓就是憑住信念不言棄，一劍一劍反敗為勝。

她在賽後受訪時喜極而泣︰「我終於沒有輸，次次都輸，今次終於有嬴！我不想輸得那麼『肉酸』，我不想沒有打出香港精神就這樣放棄，但我在想可以於這麼美麗的舞台、在皇宮打比賽，本來都是我的夢想之一，我一定要打得好看、打給你們看。對得住劍擊、教練及整個團隊這樣栽培我，我不可以打成那樣……但我之前很對不起大家，因為我認為大家已做好他們所有東西，但每次輸都是我處理得不好，我不應輸，所以我很想幫大家贏。」

「3 年前我話永遠唔會輸咗喊，因為我要贏咗先喊。所以依家我要喊晒出嚟喇。」

「我斷咗兩次膝頭哥，第一次斷之後好有動力，終於去到世一。之後再斷多次膝頭哥，我好想攞多次世一畀第二個膝頭哥。」

「點解我咁緊張咁大壓力，係因為我驚結果、我驚輸。但我其實有努力到極致嘅時候，我應該放鬆，因為我做晒我做到嘅嘢，身邊的人都幫晒我，咁我仲有乜好緊張呢？」

「好多謝大家起身，無瞓覺睇比賽，多謝你哋咁辛苦，仲有時差，都睇我比賽。」

（HOY 免費電視77台及78台 Youtube 截圖）

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