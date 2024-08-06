WhatsApp新功能 | 群組「活動」功能登場！群組約聚會超方便、活動前收提醒通知！即睇活動功能詳情、教學

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大家在WhatsApp群組約聚會的時候，有沒有試過被太多訊息「洗版」而錯過一些聚會資訊？最近WhatsApp又推出全新「活動」功能，用戶可以在群組內設定活動的名稱、時間及地點，令組織聚會變得更加方便輕鬆，即看下文了解教學及詳情！

WhatsApp 新功能 | 「活動」功能：群組活動和回覆

透過使用「活動」功能，群組內的任何人都可以建立活動，設定活動的名稱、開始時間和地點。建立之後其他群組成員都可以作出回應，回覆是否參與。大家可以在活動欄中一目了然地看清活動資訊，亦都知道大家的回覆和出席狀況，令舉辦聚會變得更加輕鬆。

如果活動詳情有更新，群組成員就會收到提示、提醒查看更新內容。參加活動的成員更加會在活動前收到系統發送的自動通知，提醒活動日程！

（圖片來源：WhatsApp網頁）

「活動」功能使用步驟：

1. 打開需要建立活動的WhatsApp社群或群組

2. 在左下方按下「+」按鈕

3. 點擊選擇活動

4. 輸入活動的名稱、開始時間和地點等，按下「傳送」按鈕

（圖片來源：WhatsApp手機畫面截圖）

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