最多超級富豪地方Top10！中國排第二！幾錢身家先被稱「超高淨值人口」？香港每XXX人就有一個超級富豪

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香港有很多人都很有錢，分分鐘從你身邊經過的路人都是千萬富有。而外國財富數據分析公司發布了《2024年全球超級財富報告》，當中有最新的全球超高淨值人口排名Top10。香港雖然榜上有名，但超級富豪人數就下跌了。

外國財富數據分析公司Altrata早前發布了《2024年全球超級財富報告》，報告中公布了全球超高淨值人口（Ultra high net worth，UHNW）地方的排行榜，但甚麼是超高淨值人口呢？根據報告中的定義，原來超高淨值人口是指淨資產超過3,000萬美元（約港幣2.3億），即是大家口中的超級富豪！到底哪一個地方的超級富豪最多？

圖片來源：Unsplash@Li Yang

最多超級富豪（UHNW）地方Top10



1 美國：147,950人，人數按年增加13.1%



2.中國：46,060人，人數按年下降1.0%



3. 德國：22,210人，人數按年增加13.3%



4. 日本：16,565人，人數按年增加10.4%



5.英國：15,640人，人數按年增加10.6%



6.法國：13,655人，人數按年增加14.1%



7.加拿大：13,330人，人數按年下降0.6%



8.香港：12,545人，人數按年下降0.4%



9.意大利：10,480人，人數按年增加13.8%



10.印度：9,540人，人數按年增加8.5%

圖片來源：Unsplash@ Florian Wehde

結果顯示，超級富豪最多的地方是美國，一共有147,950人；第二名及第三名分別是46,060人的中國和22,210人的德國。對比上年的排名，首五名的地方都沒有改變的，不過中國的超級富豪人數按年下降1.0%。而上年第8名的法國今年上升了2位，以13,655人成為了第6。大家最關心的香港則由上年的第7名稍稍下跌了，變成今年的第8位，香港超級富豪人數今次為12,545人。如果以香港約有750萬人口來計算，即是約598人中就有一個人有港幣2.3億淨資產！







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