巴黎奧運港隊8.21巴士巡遊！一睹得獎江旻憓、何詩蓓、參與運動員風采！沙田體院出發往添馬公園！邊3個地方屬最佳觀賞位置？即睇巴士巡遊路線+時間表

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今屆巴黎奧運港隊勇奪兩金兩銅的佳績，香港運動員在各個項目都發揮出色表現！為了慶祝香港運動員們凱旋而歸，政府與香港體育協會暨奧林匹克委員會將在今個星期三（21日）安排巴士巡遊，大家想一睹運動員們風采，記得留意時間表，選定最佳位置觀看！

今次的巴士巡遊中，大家可以一睹「女飛魚」何詩蓓和「劍后」江旻憓的風采，親身祝賀運動員們！參與巴士巡遊的香港運動員、教練和其他代表團成員將會乘坐兩架開篷巴士，由沙田香港體育學院出發，前往添馬公園，沿途接受市民的祝賀。到達添馬公園後，運動員更會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

其後，運動員們將會出席行政長官舉辦的禮賓府午宴，再出席香港政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。

（圖片來源：香港體育協會暨奧林匹克委員會）

想要近距離親身祝賀運動員們，就要密切留意以下時間表和這3個最佳觀賞位置啦！

巴士巡遊路線 + 預計到達時間：

上午10時15分： 巴士由沙田香港體育學院開出

約上午10時30分：途經大圍港鐵站 （**最佳觀賞位置）

約上午11時： 到達尖沙咀鐘樓 （**最佳觀賞位置）

約上午11時35分: 經過中環天星碼頭 （**最佳觀賞位置）

約上午11時45分：抵達終點添馬公園







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