港鐵加推新支付方式！8.24可用Visa、Mastercard及銀聯出入閘！頭等車廂點登記？點Check車費紀錄？注意5類票價不適用！即睇詳情+使用方法

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港鐵又有新支付方式！除了之前新增的Visa支付之外，由8月24日開始，乘客可以用Mastercard及銀聯感應式信用卡、扣賬卡（不包括銀聯扣賬卡）出入閘搭港鐵，出行搭車從此更加方便！即睇詳情及使用方法！

由8月24日開始，港鐵出入閘將會接受以Visa、Mastercard及銀聯感應式信用卡、扣賬卡（不包括銀聯扣賬卡）作支付方式，習慣了使用電子支付的大家同樣不用擔心，無論使用實體卡，或是下載了這些支付功能的手提電話及智慧手錶等，都可以在閘機信用卡讀卡器輕鬆一拍出閘！

(圖片來源: 港鐵MTR)

要使用這些支付方式時，只要認住閘內的淺藍色閘機，將裝置對準讀卡器輕輕一拍即可，港鐵公司亦會陸續更新港鐵站的標示，在閘機上加上Visa、Mastercard和銀聯標誌，方便大家一目了然看到可以使用的信用卡或扣賬卡。

至於車費方面，以感應式卡支付的車費與成人八達通相同，但要留意小童／長者／特惠等其他票價、其他由港鐵提供的車費優惠及政府公共交通費用補貼計畫都並不適用。

(圖片來源: 港鐵MTR)

要乘搭東鐵線頭等車廂的乘客亦要特別留意，由於車廂內的「頭等核准器」暫未支援讀取感應式信用卡或扣賬卡，所以在上車之前記得必須先在東鐵線月台上的「頭等核准器」輕拍支付裝置登記，螢幕會顯示是否已獲確認進入頭等車廂，成功獲得確認後才可使用頭等車廂！

(圖片來源: 港鐵MTR)

在搭完全程、出閘之後想查詢車費？方式同樣簡單，乘客可以在港鐵感應式卡交易查詢平台即時查閲車費紀錄，又或者是透過自己的銀行帳單查閱信用卡乘車車費記錄。

(圖片來源: 港鐵MTR)

詳細資訊可瀏覽港鐵公司網頁







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