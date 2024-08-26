Emoji｜全球過氣表情符號Top 14公開！雙手舉起、馬騮掩眼上榜！第一位竟是這手勢？民調︰人愈大愈少用emoji

加入最愛專欄 收藏文章

自從 emoji 崛起，有時短訊發一個表情符號勝過千言萬語。外國網站《Superside》早前公布表情符號報告，分析全球排名前 100 的表情符號使用率和搜尋量，發現面紅、雙手舉起、馬騮掩眼等已成過氣 emoji，而人氣大倒退的 no.1 竟然是它！

報告發現，全球有 14 個表情符號使用量正在減少，其中大家常用的「OK」手勢更是排行第一，在紐約、洛杉磯、芝加哥、洛杉磯、三藩市、泰國等地甚至被列為不受歡迎 emoji。而面紅、雙手舉起的 emoji 則分別排行第 3、4 位。

（圖片來源︰Superside）

除此之外，YouGov 民調也指出 emoji 的使用量有可能隨年齡增長而減少，以 65 歲或以上組別為例，有 15% 人表示從沒用過表情符號，反觀 18 至 44 歲的受訪者只有 3% 不曾使用表情符號，原因包括某些表情符號或與一些仇恨團體（Hate group）有關。







【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票