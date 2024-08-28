天氣預報 | 香港天氣受超強颱風珊珊逼近日本影響？天文台：未來9日天氣酷熱+持續下雨！呢3日氣溫高達33度！邊日最大雨？即睇香港詳細9天天氣預報

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超強颱風珊珊逼近日本，吹襲日本九州。香港雖未受颱風影響，但未來會受高空擾動和廣闊低壓槽影響，出現驟雨和雷暴，天氣持續炎熱之餘更很有機會未來9天都持續下雨，即睇未來詳細9天天氣預報！

根據香港天文台資料，熱帶氣旋珊珊會在今明兩日緩慢靠近日本九州，隨後轉向東北移動，移向日本四國一帶，並在該區徘徊，不少航班受影響停駛，如果要到日本旅遊的大家記得格外留意！

超強颱風珊珊路徑預測（圖片來源：香港天文台）

香港雖然未受颱風路徑影響，但在未來幾日，與高空擾動相關的驟雨及雷暴將會影響華南地區，使未來一兩日持續降雨，當高空擾動逐漸遠離，由星期五起驟雨就會開始減少。

然而，一道廣闊低壓槽將會接踵而來，在周末至下周為南海中北部帶來驟雨，同時高空反氣旋亦逐漸增強，使中國東南部天氣持續酷熱。未來9天很有機會持續下雨，且維持酷熱天氣！

未來九天天氣預報：

未來9天多數維持短暫時間有陽光，且有幾陣驟雨。

（圖片來源：香港天文台）

未來9天持續炎熱，溫度介乎於27-33°C，9月2日至4日溫度最高，為33°C。

（圖片來源：香港天文台）

未來9天內預測相對濕度介乎60-95%，降雨機率極高，大家出門記得帶備雨具！

（圖片來源：香港天文台）







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