颱風摩羯增強！天文台發3號強風信號！幾大機會掛8號波？邊日有狂風大驟雨？即睇香港9天天氣預報

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本港一號戒備信號現正生效，雖然現時未見有狂風雷暴，天文台在傍晚發出三號強風信號。天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

在下午5時，摩羯集結在香港之東南約470公里，即在北緯19.2度，東經117.2度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。颱風摩羯已增強為強颱風。

天文台指，按照現時預測，今晚大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日稍後雨勢有時頗大。氣溫介乎27至30度。吹和緩至清勁東至東北風，風勢逐漸增強，明日稍後離岸及高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。大家今晚放工、明天返工及返學的朋友，必要帶雨具外出呀！

（圖片來源：香港天文台網頁）

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會在傍晚發出三號強風信號。

（圖片來源：香港天文台網頁）

天文台指，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。換言之，會否轉掛8號風球仍存在變數，大家要密切留意天文台最新消息！

（圖片來源：香港天文台網頁）

熱帶氣旋摩羯會在未來一兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並進一步增強。受摩羯影響，未來一兩日廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

（圖片來源：香港天文台網頁）

由於海面有湧浪，天文台呼籲市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。市民應做好防風措施，包括採取防風措施，保持渠道暢通，並檢查門窗有無損壞。在當風或低窪地區的市民應採取預防措施，抵禦強風及防範水浸。在熱帶氣旋影響本港期間須執行任務的人員，請隨時準備奉召出動。準備前往廣東、澳門、離島或本港偏遠地區的市民請注意行程，可能因天氣改變而受影響。正在外海的漁船及馬力較小的船隻，應盡快駛往避風位置，並妥善繫泊。建造業及物業管理從業員應檢查及綁緊室外的懸空裝置和臨時搭建物，以及採取防風措施。

大家宜時刻留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關熱帶氣旋的最新消息。

天文台展望，星期五風勢頗大，部分地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少，預測9月10日（星期二）預料部分時間有陽光，有幾陣驟雨。9月11日（星期三）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。大家下星期還是帶備雨具外出，以備不時之需。







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