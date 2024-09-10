Apple發佈會2024｜全新iPhone 16登場︰新增相機控制鈕、螢幕勁大、拍出4K畫質！Apple Watch史上最薄+有睡眠窒息通知！一文睇晒幾時開賣、價錢

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今次的 Apple 發布會 2024 以「It's Glowtime」為主題，一口氣推出全新 iPhone 16、iPhone 16 Pro系列、Apple Watch Series 10、AirPods Max 2及 AirPods 4，可說是大規模的硬件 update。而剛在 6 月蘋果全球開發者大會 WWDC 上發表的「Apple Intelligence」則是發布會另一焦點，這人工智能（AI）工具 也將應用在最新 iPhone 16 系列當中，果迷很期待了吧！

Apple發佈會2024｜全新iPhone16系列登場！用A18處理器、新增相機控制鈕

每年的 Apple 發布會最矚目都是新一代 iPhone 登場，今次的 iPhone16 及 iPhone16Pro 系列例牌有新顏色、新外型，但特別在跳級用上 A18 處理器，不論速度、電池壽命均比 iPhone 15 更快、更慳電；而且新增相機控制鈕（Camera Control），一鍵可打開相機及控制各種攝影功能，包括轉換錄影功能、調整焦距、放大縮小等，實用性極高！值得一提是，相機還有 Visual Intelligence 技術，大家只要用相機拍攝眼前景物，如餐廳、活動、動物等，即可尋找相關資訊，甚至可使用 ChatGPT 進行分析。

至於 Apple Intelligence 會內置「Writing Tools」，大家用於郵件、備忘錄、Pages 等 app 用來重寫、校對和撮寫內容；相片中更有「消除」工具，可識別及移除相片背景中不相干物件，而不會改變主體。若於電話 app 中通話時啟動錄音，Apple Intelligence 在通話結束後甚至能會製作重點摘要，方便大家生活的各個方面。Apple Intelligence 將於下月率先登陸美國，英文版 12 月再擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非等地，而明年則新增支援中文、法文、日文及西班牙文等額外語言。

iPhone 16分別有群青色、深青色、粉紅色、午夜黑及星光白 5 個顏色。

iPhone 16

128GB︰$6,899 起

256GB︰$7,699 起

512GB︰$9,399 起

iPhone 16 Plus

128GB︰$7,699 起

256GB︰$8,499 起

512GB︰$10,199 起

* iPhone 16 於 9 月 13 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 20 日起發售。

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