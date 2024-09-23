北上玩樂遺失身份證／回鄉證點算？教你5 Steps申請臨時通行證回港！出發前做1件事更安全方便

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北上玩樂已成假日大趨勢！近日有香港人在北上深圳期間不幸遺失了銀包，其中包括身份證和回鄉證，朋友為他在社交媒體上的關注組出帖文尋求協助，最後得到許多網友的親身經歷分享及實用建議。其實如果只是遺失其中一項證件，只需申請一次性臨時通行證就可順利返回香港，但如果身份證和回鄉證皆遺失了，則要出動護照以在報失時證明身份。

香港居民如果在深圳遺失身份證或回鄉證，過關返香港前需申請一次性臨時通行證，收費為$570港元，另外需提供2張2吋半相片，可使用辦理中心提供的影相服務（費用約人民幣$25元），一般而言上午申請可於下午取證；下午申請則翌日才可領證，申請臨時通行證只需以下5個步驟：

1）前往當地派出所報案，並出示身份證明文件如護照以獲取報失證明。

2）前往深圳市公安局的出入口管制部（包括羅湖口岸、深圳灣、福田、皇崗口岸辨理中心）或羅湖中旅社排隊取籌，額滿即止。

3）交表格及付款申請臨時通行證後等候取證。

4）獲發臨時通行證後，在各口岸聯檢大樓填寫藍色出境紙。

5）返回香港時，出示臨時通行證及出境紙，並宣誓所提供資料屬實，即可順利返回香港。

（圖片來源：維基百科）

申請臨時通行證後可在3個月內進出內地一次，適合急需返回香港的人。此外深圳也提供回鄉證續證服務，最快可在7日內取件，不急於返回香港的話也選擇此方法。

另外一點要留意，以上方法適用於只遺失回鄉證及身份證其中一項的人士。如果兩者皆遺失的話，根據中旅社的電話回覆表示，在派出所報案時需要出示護照以證明身份，如果沒有帶護照則需要尋求親友協助，將護照送至深圳。

北上前準備證件副本報案更快核實身份

為了以防萬一，建議大家在出發北上前做好準備，例如提前影印身份證和回鄉證的副本，或用手機拍攝其照片。假如不幸遺失證件時，可以在派出所更快地核實身份。深圳的羅湖派出所的報案服務通常在10分鐘內完成報案。

除了將拍下證件的照片外，大家如果想避免以上情況的話，建議將身份證及回鄉證分開存放，或者帶同護照。更重要的是小心個人財物，以免損失金錢及時間，影響遊玩的心情。

（圖片來源：FB深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)）







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