iOS 18升級懶人包！10大重點新功能超實用：全新相片界面方便整理回憶／Safari隱藏登入彈窗／自訂個人化主畫面／Apple Intelligence書寫功能

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Apple的全新作業系統iOS18於上星期推出，大家更新了嗎？iOS18新系統推出多項實用及度身訂造的功能，包括自訂主畫面App位置、重新設計「相片」App、新增電話通話錄製功能等，讓用戶能更有效地與人溝通，亦有助整理日常生活及工作。以下整合iOS18更新後的10項重點功能，讓大家全面了解及掌握！

iOS 18更新｜1. 「相片」app 重新設計助整理圖片

相信大家更新後都有發現「相片」app截然不同，Apple官方表示今次「相片」迎來最大規模的重新設計！新設計的顯示方式更美觀且精簡，協助用戶更容易找尋圖片。全新選集如「最近幾天」、「人物與寵物」、「旅程」以內置智能自動整理圖庫，讓大家不用花太多時間搜尋相片，且有更多時間重溫回憶。另外用戶能度身訂造畫面位疊，將最重要回憶標籤，締造個人體驗；同時釘選最愛選集，以方便瀏覽。

（圖片來源：Apple）

iOS 18更新｜2. 「訊息」app 升級 ！Apple與Android用戶之間可互傳訊息

「訊息」app 也推出重大升級，現可支援RCS ，讓Apple與非App設備（Android）用戶之間可以互傳訊息，更可免費傳送媒體例如訊息、圖片、影片或檔案，方便用戶與沒有Apple裝置的聯絡人通訊。

iOS 18更新｜3. 「訊息」app 升級：可設定訊息傳送時間

「訊息」app新增了一項超實用的功能！用戶可在「訊息」app 先撰寫訊息，再設定於稍後時間傳送。另外文字加入粗體、斜體、底線、刪除線等格式選擇，讓用戶更易於表達語氣；全新的文字效果，可令文字、片語、句子變得生動；用於表情符號和貼圖的「點按回應」，用戶可於對話直接生動地回應訊息。

（圖片來源：Apple）

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