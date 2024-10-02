天氣轉涼︱強烈東北季候風生效！市區最低氣溫22度 天文台預測重陽節天氣點？邊日最乾燥？熱帶氣旋山陀兒會威脅香港？即睇香港9天天氣預報

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秋天來了！今日返工嘅時候真係覺得有秋意，感受到秋風送爽，皆因一股強烈東北季候風正影響廣東，強烈季候風信號現正生效。天文台預測未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日夜溫差較大，大家記得帶備外套，以免著涼！至於重陽節天氣預計會係點，即睇香港9天天氣預報！

天文台表示，一股強烈東北季候風正影響廣東，本港今日離岸吹偏北強風，高地達烈風程度。強烈季候風信號現正生效。受季候風影響，未來兩三日本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。本港今早天氣稍涼，大部分地區氣溫較昨日低四至五度。

（圖片來源︰天文台）

強烈季候風信號現正生效，如果你身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

（圖片來源︰天文台）

紅色火災危險警告現正生效，表示火災危險性極高。

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