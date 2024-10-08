蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬蛇犯太歲宜沖喜 玩水上運動要注意！屬馬桃花運旺？做生意與ＸＸ有關財源滾滾！屬羊做一件事大吉大利！

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2025年蛇年是農曆乙巳年，大家都好關心自己生肖於蛇年的運程，麥玲玲師傅將為我們講解十二生肖，現先講蛇、馬及羊三大生肖！原來，屬蛇犯太歲宜結婚、添丁、買樓、創業沖喜，喜歡玩水上運動要注意水險。屬馬有咸池桃花未必是好事，而屬羊做一件事大吉大利！即睇屬蛇、馬、羊2025生肖運程！

資料來源：麥玲玲師傅

屬蛇︱犯本命太歲 事業迎難而上 開車要小心

屬蛇的朋友來到蛇年犯本命年，犯本命年是犯太歲的一種，不過傳統上如果有大喜事沖喜，自然是最好中國人說「一喜檔三災，無喜事飛來，太歲當頭坐」，無喜必有禍。 犯太歲的年份最好就以大喜事沖喜，包括結婚、添丁、買樓、創業當然是最好，但是這一類投資也要保守一點。

（圖片來源︰unsplash）

幸好我們有一些吉星照著，有歲駕星，歲駕是一個皇帝出巡的星，事業運情仍然不錯，另外還有天解星，天解就半吉半凶，代表著有困難，然後慢慢解決，先難後易的意思。

身體健康方面，本命要特別注意，因為有劍鋒星，劍鋒是代表金屬受傷。開車的朋友或者平時接觸金屬朋友，就要特別小心。

（圖片來源︰unsplash）

另外，還有浮沉星，代表容易有水險，熱愛水上運動的朋友記得結伴同友。我建議這個年份除了攝太歲之外，當然捐血、洗牙都是不錯。另外，屬蛇的朋友要配戴一些雞形，和牛形的飾物，那就自然平平安安。

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