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2024-10-21Text: Eunice Chow

天氣預告｜入秋日夜溫差大最低22度！邊日勁乾燥濕度只有35%？熱帶氣旋迫近有機會打風？今個星期六日會落雨嗎？即睇香港9天天氣預報

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　　近日大家返工放工是否都感受到日夜溫差大，皮膚乾燥或喉嚨乾涸的感覺，而未來幾日應該會更明顯！天文台預測未來數日大致天晴及乾燥，但晚上北風增強，今個星期四預計日夜溫差頗大，最低氣溫降至22度左右，相對濕度降至35%！另外，天文台指熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東，預料向西移動，香港會否打風仍存在變數，本週後期至下週或有幾陣驟雨！

 

　　本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。天文台指，一股乾燥的東北季候風會在明日抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　天文台預計未來數日大致天晴及乾燥，明日（10月22日）日間酷熱最高可達33 度，早上部分時間多雲，日間酷熱，局部地區有煙霞，但晚上北風增強。

 

（圖片來源︰天文台）

 

　　另外，本週中後期早晚顯著較涼，10月24日（星期四）預計最低氣溫降至22度左右，最高溫度31度，日夜溫差頗大有9度之多，大家宜帶備外套外出。

 

（圖片來源︰天文台）

 

下一頁：有機會秋季颱風？

 

 

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