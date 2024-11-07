特朗普當選｜244磅「圓美」身型是這樣鍊成的！新總統最愛的6樣美食：麥當勞朱古力奶昔、十成熟牛扒加茄汁、千島醬

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特朗普即將重回白宮，大家都推測這位新總統會吃甚麼慶祝。別以為這位富豪一定大魚大肉，吃魚子醬、黑松露，原來他最愛吃麥當勞、KFC，非常貼地（起碼鐃鏡頭前是），怪不得擁有如此「圓美」的身型！

1. 麥當勞巨無霸（走青瓜）加薯條及朱古力奶昔

麥當勞應該是特朗普最愛的快餐店之一，上次出任總統時，常常見到他食麥當勞，更曾經以麥當勞漢堡包在白宮宴客！他亦曾經為麥當勞拍過廣告，今次參選拉票時，他亦曾經落場炸薯條！特朗普最愛吃巨無霸，但一定要走青瓜，晚餐的話，他會吃2個巨無霸、2個魚柳包加薯條，甜品是朱古力奶昔！



上次出任總統時，特朗普曾經以麥當勞漢堡包在白宮宴客!（圖片來源：X@AndrewCFollett）





常常見到特朗普食麥當勞巨無霸及薯條。（圖片來源：Youtube截圖）





今次參選拉票時，他亦曾經到麥當勞炸薯條！（圖片來源：X@TeamTrump）

2. KFC炸雞

特朗普似乎也非常喜歡另一個快餐店大品牌KFC，他曾經有幾次被看到吃著一桶家鄉雞！不過跟我們不同，他不是用手吃，而是用刀叉來吃！







特朗普很愛吃KFC家鄉雞。（圖片來源：Youtube截圖）

3. Doritos多樂脆粟米片

由於工作量大，根據白宮的廚師所講，每位總統都會依賴零食度過漫長的一天，而特朗普首選零食是Doritos粟米片，他當年任職期間，廚房會備有充足的存貨！而奧巴馬很健康，愛吃蘋果和杏仁，拜登則喜歡吃肉三文治和甜點。



特朗普當年任職期間，廚房會備有充足的Doritos粟米片。（圖片來源：Doritos）

４. 十成熟牛扒加茄汁

特朗普非常喜歡食牛，除了漢堡包，他亦愛吃牛排。不過非常特別，他偏愛食十成熟的牛排，而且要加茄汁！



特朗普喜歡食牛排加茄汁。（圖片來源：Unsplash）

５. 千島醬

沙律醬方面，特朗普偏向喜歡較creamy的醬料，根據《時代》雜誌的報導，他吃沙律的時候，總是選擇千島醬。即使在白宮招待客人時提供了油醋汁，特朗普仍然堅持使用千島醬！



特朗普會選舉熱量較高的沙律醬。（圖片來源：Slender Kitchen）

6. Starburst 軟糖

特朗普愛吃果汁糖，特別是Starburst軟糖（類似我們的瑞士糖），不過他表示只喜歡紅色及粉紅色！



特朗普只喜歡紅色及粉紅色的Starburst軟糖。（圖片來源：Starburst）











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