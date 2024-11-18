天氣預報︱強烈熱帶風暴萬宜一號戒備信號至少維持至下午6時！會否三號波？正值天文大潮低窪地區會水浸？邊日氣溫低至18 度、風勢達7級？即睇香港9天天氣預報

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秋颱一個接一個，繼「銀杏」、「桃芝」颱風後，天文台發出一號戒備信號現正生效，按照現時預測強烈熱帶風暴「萬宜」今日（11月18日）仍與本港保持約400公里或以上的距離，一號戒備信號會至少維持至下午6時。但今明兩日正值天文大潮，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，另外，今個星期三預期氣溫跌至18度加上大風大雨，大家出外要留意！

在上午11時，強烈熱帶風暴「萬宜」集結在香港之東南約590公里，即在北緯18.1度，東經117.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。天文台表示，按照現時預測，「萬宜」今日（11月18日）仍與本港保持約400公里或以上的距離，預料本港日間尚未普遍吹強風，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

明日11月19日風勢強有雨

隨著「萬宜」靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，熱帶氣旋「萬宜」會在今明兩日橫過南海北部，明日（11月19日）廣東沿岸風勢將逐漸增強。隨後大致移向海南島以南一帶並逐漸減弱。未來一兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有湧浪。天文台會視乎「萬宜」與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估今晚至明日初時是否需要發出三號強風信號。

留意！明天（11月19日）氣溫跌破20度，介乎19 至23度，大埔及打鼓嶺更有機會低至17度，天氣多雲，有幾陣雨，雨勢漸轉頻密。天氣顯著較涼。海有湧浪。北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。11月20日及21日（星期三及四）更跌至18度，大家要早晚出入都多加衣服及帶雨具。但星期四風勢緩和，本週後期天色較為明朗，日間氣溫稍為回升。

11月19日氣溫預測，部分地區低至17度。

天文大潮會水浸？

值得留意是，今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及「萬宜」的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料維多利亞港的海水高度會在今晚至明日凌晨上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳則上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。

隨著「萬宜」遠離沿岸地區及逐漸消散，本週後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。預料另一股達強風程度的東北季候風會在週末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大。







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