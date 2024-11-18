網絡熱話｜港版「財富自由9大等級」，Level 1「凍飲自由：凍飲加兩蚊唔使諗」！網民：我還是Level 0！

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早前有台灣網民列出「財富自由的七個等級」，Level 1是「麥當勞自由：薯條加大不用想」，Level 2是「星巴克自由」，Level 6是「頭等艙自由」，即刻引來極大的迴響，有人問「爲什麼沒有Level 0」，亦有人表示「一看就知道窮人寫的七個等級 」。最近亦有香港網民在社交平台列出「香港財務自由9大等級」，Level 1是「凍飲自由」，似乎在香港「凍飲加兩蚊唔使諗」是「脫貧」的第一步！那麼，在香港最高level是甚麼呢？

Level 1. 凍飲自由：「凍飲加兩蚊唔使諗」

這個level應該只有香港人才會懂，不少外國人來香港食飯都不明白為甚麼點凍飲要加錢！其實加兩蚊已經愈來愈少見，現在不少餐廳及茶餐廳轉凍飲要加3蚊！今年人氣急升的歌手YT大哥（周殷廷）表示入行初期收入少，「吃飯轉凍飲，都考慮很久」！這個「貼地」言論亦令他人氣再升多一級，最近更有信用卡請他拍廣告！



如果最近有睇電視的話，應該常常看到這個信用卡廣告：「巴打教落：轉凍飲，先係有錢人。」（圖片來源：WeWaCard官網）

Level 2. 咖啡自由：「Starbucks、瑞幸、Blue Bottle想飲就飲，唔使捱即溶」

咖啡是幾乎是每個打工仔的必需品，每日起碼飲一、兩杯才可以專心工作！不過Starbucks、Blue Bottle起碼三、四十蚊一杯，分分鐘比一個麥當勞餐更貴，所以如果日日飲，每個月都要用成千蚊買咖啡！想慳錢，有部分人伯選擇飲麥記或7仔的咖啡，最慳當然是飲即沖的咖啡，不過味道就當然差很多！

Level 3. 廉航自由：「幾百蚊一張快運機票，任何時候享受行刑快感」

香港人最愛去旅行，如果搶到廉航平機票的話，話飛就飛！不過早前香港快運航空推新的行李收費措施，更在機場放了一個量度登機行李尺寸的架，要放得入才可以hand carry帶上機。不過，很多市民發現這個行李架「很苛刻」，很多本來合尺寸的手提行李都放不入，所以將該行李架命名為「行刑架」！而結果要花幾百蚊即時買寄艙行李，坐廉航，但最後慳不了多少錢！



香港快運航空的「行刑架」！（圖片來源：Facebook@里先生 MrMiles.hk）

Level 4. 餐廳自由：「幾千蚊一餐當散紙跌咗，想食乜就食乜」

香港的餐廳非常貴，隨便食個Omakase或幾道菜的法國料理都要千幾二千蚊，兩個人就一定要幾千蚊落樓，還未計開酒！如果在日本或法國，隨時一半價錢已經食到有星星的米芝蓮餐廳！

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