天氣預報︱東北季候風抵港下周市區氣溫最低14度、新界跌至11度！極乾燥濕度35% 今個周末雨勢持續嗎？即睇香港9天天氣預報

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呢幾日明顯又濕又涷，市區氣溫低至17 度，大家都唔願起身返工返學，好消息係今個星期六及日漸轉明朗，本週後期日間氣溫稍為回升。不過，天文台預料另一股東北季候風會在下週初抵達華南，廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼，下星期市區最低氣溫14度，新界地區更跌至11度，大家都要準備好換季添加厚衣物！

本週後期日間氣溫稍為回升

天文台指香港受東北季候風影響，今明兩日廣東早晚天氣稍涼。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋該區。今日大致多雲，初時有一兩陣雨。早上天氣清涼，下午部分時間天色明朗。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁。明日（11月22日）氣溫介乎19至23度，早上稍涼，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。

好消息是，隨著覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，該區天色漸轉明朗，本週後期日間氣溫稍為回升，11月23日至11月26日（星期五至二）氣溫約20至24度，但一股偏東氣流會在週末及下週初影響廣東沿岸，週末至下週初風勢頗大，有一兩陣雨。

下星期四市區跌至14度

不過，天氣變幻莫測，大家勿掉以輕心，因為天文台預料另一股東北季候風會在下週初抵達華南，下週中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。11月27日（星期三）氣溫跌至15度，氣溫顯著下降及較，初時大致多雲及有一兩陣雨。下午部分時間有陽光及乾燥！

11月28日本港分區氣溫預報

值得留意，11月28日（星期四）天文台預告市區14度，新界如大埔最低12度，吹北至東北風4至5級，部分時間有陽光，天氣乾燥，濕度最低35 %，早晚清涼，認真要做好禦寒準備，handcream及厚外套出動！

下星期五新界跌至11度

11月29日本港分區氣溫預報

11月29日預期大致天晴早晚清涼，新界如大埔氣溫將跌至11度，打鼓嶺、錦田最低12度，市區亦不見得溫暖最低只有14度。天氣相當乾燥相對濕度40%。大家要留意天氣報告，小心寒冷天氣！







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