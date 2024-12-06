54歲中山美穗逝世！住所浴缸倒斃死因未明 20小時前IG表露心情：「鬱悶了幾天！」

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日本女藝人中山美穗，突然傳出逝世噩耗！綜合日本傳媒報道，東京警視廳在今日（6日）下午時分，調查員上門發現中山美穗倒斃於她位於東京都惠比壽的住所浴室的浴缸中！終年54歲。中山美穗近來較活躍，有很多工作計劃，其中一項是明年舉行40周年巡迴演唱會。而她最近一次活躍於社交媒體，是去世20小時前她在展覽館見到一幅書畫作品，還透露自己心情：「鬱悶了幾天！」

中山美穗原定計劃明年舉行巡迴演唱會，所以近來不斷有很多工作。根據當地調查人員透露，中山美穗沒有現身工作現場，所以有員工上門找她，才被發現她倒斃於浴室，而當局正調查她的死因。

不過，在中山美穗突然逝世消息傳出前，當地傳媒《產經新聞》曾報道，她原定要在下午到大阪出席音樂會，但臨時以身體不適為由取消，就連經理人都不知道，是有傳媒提問回應時才得知消息。

近來，中山美穗活躍於社交媒體，不時在IG有更新帖文，最後一個帖文是去世20小時前，透露自己曾參觀法裔美國藝術家Louise Bourgeois展覽，她分享了一幅作品，作品中的文字寫道，「我來回地獄和人間，讓我告訴你，這是很美妙的經歷。」而中山美穗還寫出自己心情，「前幾天我去了路易絲·布爾喬亞的展覽。抱歉照片不好，我心情鬱悶了幾天，只能和同行的朋友傾訴。我不擅長攝影，但即使我擅長，也表達不出甚麼。」

活躍於80年代的日本藝能界的中山美穗，發展歌、影、視三棲，跟工藤靜香、淺香唯和南野陽子被封為「四大偶像天后」。香港人對她並不會陌生，除了聽過她很多名曲之外，影視劇集都甚為受香港人歡迎。在眾多演藝作品中，1995跟豐川悅司、酒井美紀合作演出的《情書》大受歡迎、還有跟唐澤壽明合演的《美味關係》等。

在事業上順暢，但愛情路卻不平坦，2002年她與日本音樂人辻仁成相戀8個月閃婚，之後曾淡出藝能界定居於巴黎，二人育有一子。於2014年傳出二人離婚消息，有指她不滿丈夫留長頭髮，而且二人婚後太多磨擦而分開。不過，離婚前卻被傳媒人影到，她跟一位音樂人涉谷慶一郎於街上拖手、親吻，兼去男方家過夜，曾背負「拋夫棄子」之名。恰巧，辻仁成比中山美穗早兩小時出帖文，亦透露心情，大概意思是鼓勵自己若在工作上遇到不合拍的伙伴，也不緊要。最重要珍惜一起相處的人，常常要往令自己幸福的方向走，辛苦的時候就休息吧，自己的人生。繼日前，音樂人劉家昌、台灣作家瓊瑤離世，又一巨星名人殞落。







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