Yahoo全年搜尋人氣榜：「打羽毛球」成No.1十大熱搜潮語、《破‧地獄》後來居上力壓《九龍城寨之圍城》登榜首！

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每年近年尾都是公布「成績表」的高峰期，各式各樣的排行榜陸續登場，以前大家最關心可能是樂壇的成績表，但近年除了fans、歌手本人及唱片公司，都很少人關心誰會攞獎！不過雅虎香港每年頒的全年搜尋人氣榜，似乎比較「關自己事」多一點，因為全年搜尋人氣就等如當年最hit的事吧！資訊爆炸的年代，就齊齊回顧一下今年的「大事」吧！

「香港十大新聞事件」 香港運動員巴黎奧運奪獎牌成榜首

於2024年Yahoo搜尋「香港十大新聞事件」排行榜中，第一名由「張家朗、江旻憓、何詩蓓巴黎奧運奪獎牌」奪得。香港運動員於國際賽事屢創佳績，其中「劍神」張家朗爭冠軍那場比賽，不少打工仔都挨眼瞓半夜睇直播！最後以緊張絕倫的「決三劍」奪金，成為全港佳話。與民生直接相關的搜尋包括第三名「垃圾徵費延期」及第五名「走塑爭議」。第六名「23條立法」以及第七名「47人案」仍是市民關注焦點。

「國際十大新聞事件」巴黎奧運實至名歸

四年一度的奧運於巴黎舉行，全球參與的體育盛事登上「國際十大新聞事件」排行榜榜首實屬意料之內。而左右全球政經格局的美國總統大選，由特朗普以壓倒性姿態勝出，重回白宮二度成為美國總統，相關搜尋登上排行榜第二名。喜歡去日本及台灣旅行的香港人，當然非常關心兩地的地震新聞。

「十大熱搜潮語」今年起，打羽毛球，意思不再一樣

教育局初中課程教材指引提及性衝動時可以去打羽毛球，「打羽毛球」旋即成為港式地道性暗示潮語！由2024年開始，「打羽毛球」意思再不一樣！由Tyson Yoshi於社交平台寫下一句「sldpk」開始，經過林家謙、呂爵安等明星再傳播及發酵，爆發速度成為今年香港年輕人之間的潮語之最，連帶搞笑詮釋「少年的拼勁」、「成龍打保錡」亦成為潮語，助「sldpk」登上排行榜亞軍。

「十大熱搜電影」《破‧地獄》跑贏《九龍城寨之圍城》

《九龍城寨之圍城》絕對是今年話題最高的一套電影，但由子華神與許冠文主演的《破‧地獄》上映之後，風頭即被搶去，屈居第二！由Lady GaGa加盟演出的《小丑：雙瘋》，可能因為太多劣評，所以登上搜尋人氣榜第八位。記者就最愛《我談的那場戀愛》，故事寫得好，拍得札幌很漂亮。

「十大熱搜娛樂人物」姜濤連續四年奪冠

雖然很多人都覺得MIRROR人氣下滑，但成員「姜濤」今年繼續雄霸首位，連續四年登上冠軍寶座；另一成員Anson Lo繼續得到「神徒」愛戴，年末更有「《試當真》忍笑大賽事件」將熱度推高，排第三！被觀眾質疑「有錢無愛」的「何伯何太」每日搶眼話題成為全港談論焦點，以異軍之姿殺入十大，位列第五。電影《九龍城寨之圍城》大熱，主角林峯與劉俊謙乘勢登上第八、九位。







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