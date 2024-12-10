Google香港2024搜尋榜名單！江旻憓人氣爆升成搜尋本地話題人物+運動員冠軍 《九龍城寨之圍城》打低《破‧地獄》成熱搜電影

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Google 香港 2024 年度搜尋榜出爐！Google 搜尋趨勢整合過去一年搜尋量飆升，得最高的關鍵字，2024年香港人最關心的熱話及人物，究竟哪些最令讀者感興趣呢？香港電影《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》成為熱門搜尋之一。至於人物方面，在奧運獎牌得主江旻憓大熱佔人物搜尋第一位。Netflix劇集《黑白大廚》改變香港人搜尋習慣，輸入「節目 + 食譜」來搜尋。

香港運動員揚威於國際體壇，於巴黎奧運贏取金牌的江旻憓不但膺年度熱搜關鍵字第五位，亦成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首。另外兩位奧運獎牌得主 ，張家朗及何詩蓓亦分別佔據榜單上的第二及第三位。

今年榮登 Google 熱搜本地娛樂名人榜第一位的是劉俊謙，今年他在港、台兩地推出多部叫好叫座的電視及電影作品，更憑《九龍城寨之圍城》飾演信一，成為香港人最熱愛的藝人搜尋人物。這套電影內，伍允龍和林峯亦分別登上第六及第七位。而李龍基因女友王青霞入獄一事，令他也打入熱搜榜。

今年香港電影大放異彩，熱搜電影中，《九龍城寨之圍城》登熱搜電影第一位，《破.地獄》分別成為熱搜第二位，至於 9年後推出續集的《玩轉腦朋友 2》則成為熱搜電影第三位。劇集方面，香港、內地及韓國製作的電視劇平分秋色，包括榜首的《家族榮耀之繼承者》，而「雙金 CP」金智媛、金秀賢主演的Netflix劇集《淚之女王》成第二位、著名導演王家衛執導並擔任總監製的內地作品「繁花」，排第三位。

影視以外，歌曲方面，港人在 Google 熱烈搜尋他們感興趣的歌曲歌詞和演唱會，《APT.》響遍全球，香港人亦追上潮流，順勢成為今年熱搜歌曲歌詞之首，本地男團「MIRROR」的演唱會成為熱搜演唱會第一位，居第二位則是前輩級女團Twins。

在熱搜休閒類方面，今年 Google 十大熱搜食譜榜單呈現一有趣搜尋趨勢，以往港人大多在 Google 搜尋上輸入「食材或菜式 + 食譜」，今年見港人輸入「節目 + 食譜」來搜尋，電視節目《黑白大廚》帶來新氣像，而亦因此進佔十大熱搜食譜。







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