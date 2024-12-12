60歲張曼玉再拍護膚品廣告狀態回勇 性感鎖骨+下顎線真實呈現 每日起身堅持做1件養生秘訣保青春

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60歲張曼玉（Maggie）近年生活低調，甚少在公開活動見到她。不過，她間中會在社交媒體上出現，去年跟護膚品牌合作，她於抖音貼出幕後花絮片段，可見敵不過歲月催人，略見疲態，面部皮膚有下垂的迹像。不過近日，她再度跟品牌合作，而上載的新片段中見到她已狀態回勇。一直以來，張曼玉都跟隨個人的生活節奏，擁有一套自己的養生之道。

1983年張曼玉於18歲時候已經參加香港小姐比賽後入行，拍過無數的劇集和電影作品，香港觀眾都看著她的變化。近年，已經淡出娛樂圈的她，做回自己，曾經在公開場合做DJ打碟，又試過去音樂會展示歌喉。

身型上張曼玉多年來都保持纖瘦，打扮亦型格十足，奈何美人都敵不過歲月，去年她跟護膚品牌合作拍宣傳片，並於抖音分享花絮片段，她以真實狀態呈現，可見蘋果肌下垂，兼且面脥帶點鬆弛，但自我和自信仍然令她風采依然。

今年，張曼玉再度跟護膚品牌合作，再次跟著名攝影師夏永康合作，近日她於抖音上載新花絮片段。穿上吊帶晚裝的她，在倫敦Albert Bridge拍攝，她說：「呢度係我喺倫敦最鍾意嘅橋，每次坐車經過都希望有日可以喺呢度拍攝。」最後她祝觀眾聖誕快樂，亦有一個美好的2025年。

片段內，張曼玉未埋位時，間中會佻皮一下，拿起攝影師的相機拍攝，又向鏡頭面前伸脷做出可愛表情。不過一埋位拍攝立即變回專業，擺出不同靚女甫士。今次帶給觀眾的驚喜是張曼玉狀態已回勇不少，露出完美的下顎線條。

近年，已經減慢生活節奏的張曼玉，曾發表個人生活哲學，她的格言是Life is not a race，人生不是跟別人比賽，只要用自己方式，寫出自己的人生劇本。同時也曾經分享過養生秘訣，十分簡單，人人都學到，她說：「飲食會清淡，避免食油炸、重口味食物，而且每朝早飲一杯溫暖鹽水，幫助清潔腸道、排毒。腸胃好就不易胖，皮盧也會好。」而且她堅持每天喝3杯牛奶，補充鈣質。心態最好，難怪仍然有很多影迷喜歡她。







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