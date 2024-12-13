MCL荷里活今早貼告示「即日起暫停營業」 曾全日狂放映《破‧地獄》未能超度解困 有街坊打算最後支持：「諗住送最後一程」

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香港戲院結業潮！昨日（12日）不斷有消息傳出位於鑽石山荷里活商場的MCL荷里活戲院結業。近日，港產片興旺，如《破‧地獄》、《爸爸》、《得寵先生》等電影上映都有好票房，不過未能救到戲院營運，本網記者今早直擊，MCL荷里活門口拉上大閘，戲院內已經無員工在場，只留下孤獨的聖誕樹，門外貼出「暫停營業」告示。繼MCL荷里活，香港今年累計已有7間戲院結業。街坊大感可惜，更有有心人一早到場：「諗住送佢最後一程。」



（相片來源：etnet）





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巿道低迷，加上串流平台的競爭，近年確實少了觀眾入戲院睇戲，但一班香港電影業人士繼續爭氣，近來多套電影做得出色如：《破‧地獄》、《爸爸》、《得寵先生》、《九龍城寨之圍城》、《毒舌大狀》等，口碑極好，吸引觀眾「回流」。MCL荷里活更曾有段時間，整間戲院內都只放映《破‧地獄》，場次有如去澳門的噴射船班次般頻密。

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2022年開業的MCL荷里活，可惜未能憑《破‧地獄》「超度」營業額，昨日傳出執笠消息，官方網頁並沒有任何公布，只是網上預購戲票未有顯示該戲院有場次提供。今早，MCL荷里活戲院已拉上大閘，已沒有人出入，戲院大堂內亦已烏燈黑火，只遺留一些工具，似正在執拾用品，還有一小棵聖誕樹放置於角落。大閘上貼出告示：「由即日起暫停營業」。



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曾有傳媒訪問MCL荷里活員工，對方表示只是早一、兩日收到公司通知，認為公司處理非常倉猝。對於一班居住在附近的街坊，同樣感到唏噓。約9時許，伍小姐去到戲院，她表示戲院若結業會感到十分可惜：「諗住送佢一程，諗住last一日睇埋最後一場，點知原來噚日呀？我住附近，好鍾意去呢度睇戲，幾好坐覺得好舒適。上次佢裝修（轉手營運）已經可惜，嗰陣等佢開番我不知幾開心，今次又嚟。我好鍾意睇戲，《破‧地獄》睇咗兩次，佢（戲院）當時全院都播，諗住睇埋《焚城》都睇唔到，要去其他區睇。」



伍小姐接受訪問。（相片來源：etnet）



鄭小姐接受訪問。（相片來源：etnet）

至於另一位街坊鄭小姐表示：「我經常嚟睇戲，呢度好方便，舒服又乾淨，有時朝早嚟睇下戲幾好，都唔知之後去邊度睇戲。」

MCL荷里活，由MCL集團和英皇戲院聯合營運，共有6個影院。商場原址曾由GV嘉禾營運，後易手到百老匯，經MCL和英皇於2022接手，裝修後重開，並加入NEC 4K超高清鐳射放映系統。而香港之前已有6間戲院結束營業，分別有：九龍城影藝戲院、啟德嘉禾戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊和MCL海怡戲院，部分戲院原址易手改名由其他公司營運。







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