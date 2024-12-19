天氣預報︱周五寒冷市區降至13度、新界9 度，周六冬至及聖誕假期天氣早上清涼和乾燥 即睇香港9天天氣預報

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呢幾日返工開始感受到 holiday mood，大家好關心本周末冬至及聖誕假期的天氣。天文台預測明早市區寒冷，最低氣溫下降至13度左右，新界如大埔最低只有9 度，而周六冬至預報早上相當清涼，下週初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。即睇香港9天天氣預報。

本港地區今日天晴及非常乾燥，本港各區的相對濕度普遍維持在40%左右，吹和緩北至東北風。受東北季候風影響，廣東普遍晴朗及非常乾燥。此外，位於菲律賓南部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港下午及今晚天氣預測︰天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風。

周五氣溫最低13度、新界9 度

留意！明天（12月20日）明早市區最低氣溫下降至13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。大埔最低只有9 度、上水、天水圍、石崗最低跌至10度，將軍澳及沙田最低約11度。天文台解釋，東北季候風會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。而季候風補充會在下週初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

12 月20日香港分區天氣預報

周六冬至天氣預測

周六冬至預報氣溫13至19 度，早上相當清涼，日間非常乾燥，新界市區最低10度，大埔最為寒冷，而上水、天水圍11度，將軍澳及沙田最低約12度，下週初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。

12 月22日香港分區天氣預報

此外，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下週初進入南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

聖誕假期天氣預測

大家都好關心的聖誕節假期天氣又係點呢？12月24日天氣預測14 至19 度，早上相當清涼，日間乾燥，部分時間有陽光，北至東北風4至5級，大家慶祝平安夜要添加衣物。

至於聖誕節及boxing day （12 月25日及26日）兩天公眾假期，氣溫稍為開始回升，分別介乎16至20 度及17 至21 度，看來大家外出歡度聖誕節時不用穿極厚大衣，這兩天公眾假期部分時間有陽光，天氣不錯，但要留意早上清涼及日間乾燥。

12 月24日香港分區天氣預報

12 月25日香港分區天氣預報

12 月26日香港分區天氣預報







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