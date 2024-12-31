2024娛樂大事回顧|李龍基女友入獄 何伯何太素人成為熱搜人物 郭晉安離婚、蔡一傑腦瘤、瓊瑤自殺

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2024即將要結束，回顧娛樂圈過去一年，有不少驚天動地的事情發生，也無奈有不少知名藝人離世，十分婉惜。幸好，還有不少喜事傳出，苦中一點甜。在這一年最後一天，重溫一下。

1.李龍基女友假學歷被捕入獄



74歲的李龍基與女友王青霞自從2020年開始拍拖，經常在人前曬恩愛，不過在2月時因「取得入境證而作出虛假陳述」、「使用虛假文書」、「向入境主任作出虛假陳述」、「管有虛假文書」及兩條「違反逗留條件」等六項控罪被入境處扣查，至6月時罪成入獄25個月。李龍基對女友不離不棄，風雨不改去探監，悲從中來對著鏡頭痛哭，引起城中熱話。

2.多位藝人名人離世

2024年不少藝人和名人離世，曾任無線新聞報道員的柳俊江，1月時被發現倒臥於書房內，旁邊有一盆燒過的炭以及紅酒樽，並沒有遺書，終年42歲。事發前他曾跟同居女友麥紫玲在大埔一個商場爭執，之後各自回家。女友曾聽過書房內傳來聲響，以為對方發脾氣沒理會。至翌日上午覺有異樣，與友友商討後報警。





無線J2台藝人文頌男（Koba），2023年尾患上罕見癌症尤文氏肉瘤，要全面停工接受治療，期間在網上眾籌醫藥費，引發外間關注及協助。他曾完成25次放射治療，卻病情不斷反覆，最後於7月離世，由胞姐在網上代發帖文公布，終年29歲。







80年代曾任香港電影武術指導、導演等崗位的元奎，「七小福」其中一位成員，是李連杰的御用武指。於今年8月，成龍在微博發帖文提到「元家班」成立65周年，透露了元奎離世消息。田啟文確認消息，指元奎因2022年確診Covid-19病逝，享年72歲。







台灣小說作家瓊瑤，12月她於台北淡水區住所中被發現燒炭自殺，留有遺書，享年86歲。事發當日中午，瓊瑤秘書入屋發現她。她支持安樂死，朋友代她在Facebook出帖文留言，安撫支持者不要傷心，「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！」









日本女藝人兼歌手中山美穗，12月時原定在大阪舉行演唱會，當日早上於東京品川站跟同事會合出發，但她未有現身，工作人員去她位於澀谷區的住所查看，結果發現她倒在浴缸中，終年54歲。







3.《東張西望》何伯何太 淪為港人笑柄

無線節目《東張西望》報道76歲何伯戀上內地46歲女子，二人結婚，何伯遭子女反對，主動找節目組講述事情，與子女們有錢銀瓜葛，何伯聲稱與細女聯名戶口的450萬存款被提走，控訴子女不孝。猶如連續劇的故事成為傳媒追訪對象，在社交平台更有網民成立關注組不時報告二人行蹤。何太在節目內曾展示鑽飾及名牌手袋，有人暱名舉報質疑何太是公屋富戶，弄至滿城風雨。兩位素人成功出位，成為「Google年度熱搜本地話題人物」！

4.《中年好聲音》多位歌手傳出桃色醜聞

無線歌唱節目《中年好聲音》不少選手參加歌唱比賽後成名而受關注，被揭發桃色醜聞。第一季參賽者龍婷，43歲的她被傳媒影到偷食65歲人夫丘亞葵，二人在車廂中熱吻，及後二人否認拍拖。同一季另一參賽者曹敏寶，疑與同屆參賽者梁浩銓發生婚外情，而被無線雪藏。第二季的55歲鄭梓浩，被前女友大踢爆，認證「渣男」身份，婚後仍然周圍偷食，其中孫耀威的妹妹孫美賢曾做「小四」，發現對方行為立即分手。

5.多對藝人「不歡而散」

郭晉安和歐倩怡1999年拍拖，到2006年結婚，二人育有一仔一女，表面恩愛。至今年5月二人在社交媒體上宣佈離婚，結束18年婚姻。歐倩怡曾經公開透露被前夫冷待，大派「花生」。







謝東閔與朱智賢2017年傳出緋聞，二人未有正式承認戀情，但早是公認的一對情侶。2020年女方與黎振樺爆出出軌事件後，謝東閔陪同朱智賢出席記者會。經過風風雨雨，最後都是不歡而散，今年尾分手，朱智賢搬離愛巢獨居。







姚嘉妮與林祖輝2006年結婚，婚後育有一對子女，婚姻穩定，不過在今年中，二人接受傳媒訪問期間，直認離婚多年，離婚不涉及第三者，二人保持友好關係，共同撫養一對子女。







6.多位藝人患病

鄭中基與太太余思敏結婚多年，育有一對子女，一改性格做暖男爸爸。事業上一直與經理人何慶湘一起打拼，但8月突然宣布：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」同時太太余思敏在社交平台出帖文似有暗示，令外間揣測鄭中基與何慶湘關係。及後，鄭中基自爆因個人情緒及健康問題，暫停工作休息，以及去美國接受戒酒治療。







57歲蔡一傑，今年跟草蜢成員在世界各地作巡迴演唱會，10月突然取消前往美國演出，及後在Facebook透露，自己完成腦腫瘤切除手術，現正停工休養，近日於公開場合出現，與好友胡楓等人見面。







47歲田蕊妮在社交媒體透露曾做身體檢查，發現肺部陰影，確診患肺腺癌，需要開刀做手術切除。於台灣生活的她，得到老公杜汶澤的悉心照顧，身體已慢慢康復，情況良好。

7.《破‧地獄》票房報捷

由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的港產片《破‧地獄》深受香港人歡迎，上映以來打破香港電影界9項紀錄，而且票房贏過《九龍城寨之圍城》，現時港澳票房衝破1億5千萬。

8.藝人喜獲加許

影詇梁朝偉半個月內兩度被嘉許成為雙博士，他分別獲得香港科技大學及香港演藝學院頒發榮譽。至於演員鍾雪瑩，憑著電影《看我今天怎麼說》在台灣勇奪金像影后，十分威水。30歲的她，2010年參加《亞洲星光大道3》比賽，入15強，大學時候在商台任兼職，於2020離開並發展演藝事業。

9.情人修成正果結婚生B

今年喜事都不少，連詩雅和陳家樂2023年結婚後，已經很快再傳來喜訊，連詩雅2月宣布懷孕，同年尾誕下女兒。好友洪永城和太太梁諾妍2021年結婚，之後太太誕下大女，兩父女樣貌有如餅印，女兒被稱為Sir Face，今年再度誕下細女Sir Face 2.0。









十優港姐麥明詩，2023年承認與飛機師盛勁為拍拖，2024年二人宣布結婚，舉行了兩場盛大婚禮。二人趕在年尾「造人」成功，預產期約在明年3、4月。

10.離奇戀情

MIRROR成員呂爵安（Edan）被踢爆與林明禎同遊意大利撐枱腳，之後再斷正被影到二人同遊台灣夜巿，男方親暱地搭女方膊頭鬧巿行街。不過，二人沒有否認戀情，呂爵安承認有追求之意。不過，近日林明禎甩底首映禮，被指失場，諸多解釋，使事情更撲朔迷離。

MIRROR另一成員陳瑞輝（Frankie）於6月公開有圈外女友Christy，但戀情浮面後不時被爆黑材料，他陷入出軌風波。女方被踢爆以前曾多次做第三者，以及男方背女友追Christy，事件令他形象插水。







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