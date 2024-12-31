1月Netflix必看猛片｜李敏鎬《問問星星吧》與孔孝真太空旅遊、紀錄片《最速人類》第2季 宋仲基、朴寶劍、金秀賢新劇

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2025年新開始，承接去年韓劇之勢，《魷魚遊戲》第二季又已經看完。新一年開始，一月Netflix已經有很多劇集和節目出現，而且十分吸引。而最受歡迎的韓劇，亦會百花齊放，出名靚仔的韓星：朴寶劍、李敏鎬、宋仲基和李棟旭都會有劇集上映，但部分男神所拍的劇集，未公布在那個平台播放，劇迷要密切期待。

1月4日於Netflix便會播出《問問星星吧》，由李敏鎬和孔孝真演出，故事講述飾演婦產科醫生的李敏鎬，以宇宙遊客身分，前往宇宙空間站，與太空人孔孝真相遇後展開了微妙的化學反應，二人會在太空共同經歷不少冒險。李敏鎬由最初不適應太空無重量的狀態而弄出不少問題，二人更產生不少磨擦，到最後他們都能完成任務相擁而泣。

1月1 日於Netflix上架的《最速人類：第 2 部》，探視世界各地追求速度之最的運動員，探討這些精英選手的心理素質，深入幕後看在高壓下的短跑選手如何展現決心，而且為了追求打破紀錄而不斷苦練，的運動員心理，第2季聚焦於各項賽事和 2024 年巴黎奧運的多位頂尖短跑選手，包括莎卡莉理查森（Sha'Carri Richardson）、諾亞萊爾斯（Noah Lyles）等人。







1月8日推出《我殺人：第 6 季》，講述男子從殺害自己祖母，到持槍搶劫卻聲稱不知槍裡有子彈的真人真事個案。已定罪的男子，親自回顧自己犯下的罪行，回顧過往，當中包括毒品交易、而且以各種原因殺人，最後避不開因果入獄的回憶錄。

《單身即地獄》再次回歸，集結大量性感的單身男女，他們送到無人島上尋覓愛情。如果想離開無人島，唯一辦法找到對象一起到達「天堂島」共享浪漫。第4季將會有新一批男女找理想對象，節目將會在1月14日Netflix上架。

1月Netflix 上架節目：

1.《最速人類：第 2 部》1 月 1 日

2.《生命中的危險缺憾》1 月 1 日

3.《扯淡生命史》1 月 2 日

4.《問問星星吧》1 月 4 日

5.《我的幸福婚約：第 2 季》1 月 6 日

6.《WWE－Raw：第 33 季》1 月 7 日

7.《我殺人：第 6 季》1 月 8 日

8.《WWE NXT：2025》1 月 8 日

9.《宛如阿修羅》1 月 9 日

10.《馴荒記》1 月 9 日

11.《坂本日常》1 月 11 日

12.《WWE SmackDown：2025》1 月 11 日

13.《單身即地獄：第 4 季》1 月 14 日

14.《愛你的凱蒂：第 2 季》1 月 16 日

15.《特務再出發》1 月 17 日

16.《暗夜情報員：第 2 季》 1 月 23 日

17.《黑函情報戰：第 2 季》 1 月 30 日

18.《阿穆的生存之道：第 2 季》 1 月 30 日

至於韓國於2025年，大量靚仔回歸，除了李敏鎬有新劇之外，還有於2020年入伍的朴寶劍出現。他拍攝《青春紀錄》後便入伍，之後一直沒有新作品。2025年終於出現，他是繼《雲畫的月光》、《請回答1988》後，又一吸引之作。IU（李知恩）向來有樣也有演技，拍攝《德魯納酒店》後相隔5年再有新作品。二人一同演出《您辛苦了》，故事以1950年做故事背景，IU飾演的愛順生於濟州島，性格開朗而且聰明，一直向夢想進發。朴寶劍飾演的關植老實率直，一直陪伴愛順走過難關，共度不少重要時刻。







有份演出《鬼怪》的李棟旭，同樣會有新作品，他與李光洙、李主儐、李多熙演出的劇集《離婚保險》將會排期上映。以現代愛情為主要故事骨幹，李棟旭和李光洙演「賣保險」兄弟，講述一個頂尖的保險團隊，構思一款離婚保險產品。經過分析後，計算出保險費和賠償金額。







宋仲基與千玗嬉主演的愛情故事劇集《MY YOUTH 我的青春》，講述一個曾紅極一時的童星，因為要活在成年人的眼中，漸漸被磨蝕失去光芒，最終被人遺忘。後來成為花卉設計師，過著平淡的生活。後來重遇經理人，為展開理想人生而努力。







最後還有《淚之女王》的金秀賢，與曹寶兒合演黑色幽默韓劇《山寨人生》，將會在Disney+上架，故事講述平凡男子金成俊（金秀賢 飾），在1997年亞洲金融風暴後成為身窮人。絕望之下鋌而走險，做山寨品買賣，開始在假貨市場中尋找生機。但他憑藉出色的商業頭腦和敏銳的市場洞察力，迅速在這個行業中崛起，成為「假貨大王」，同時也陷入了道德與法律的重重掙扎，面臨著人生的重大抉擇。不過，他的前女友是打擊山寨貨品的海關警察，到時展開浪漫追捕。











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