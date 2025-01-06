2025全球獎得獎名單：真田廣之成亞洲首位視帝，《幕府將軍》橫掃4獎，狄美·摩亞首奪影后

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國際影視界的盛事《第82屆金球獎》（Golden Globe Awards），於香港時間今早（6日）舉行，日本影星真田廣之觸目成為焦點，憑《幕府將軍》勇奪電視「劇情類最佳男主角」。他連續兩年在國際影壇頒獎禮上奪得視帝寶座，成為亞洲第一人有此殊榮。同劇的澤井杏奈和淺野忠信分別奪得「最佳女主角」及「最佳男配角」，這劇在頒獎禮上威盡全場，共奪4獎。Netflix上架的《馴鹿寶貝》奪2個獎。今屆影帝由Adrien Brody奪得，而Demi Moore（狄美‧摩亞）憑電影《懼裂》(The Sustance，港譯：《完美物質》)首度成影后，自爆辛酸史，曾被睇死做「花瓶」。

64歲真田廣之去年在艾美獎，同樣以《幕府將軍》奪得視帝寶座，而今次在金球獎上再獲加許，成為亞洲第一人，連續兩年得國際視帝獎項，他在台上致詞時表現感性的一面，感謝在他生命中出現過的所有人，同時亦鼓勵後輩，凡事要做自己，相信自己以及不要放棄。

《幕府將軍》其他演員在頒獎禮上都得到好成績，澤井杏奈奪得「劇情類最佳女主角」，而淺野忠信亦憑此劇奪「影集最佳男配角」。

與此同時，去年在Netflix 上架的真人故事改篇劇集《馴鹿寶貝》，亦得到不少殊榮，獲頒電視類「最佳迷你劇集及電視電影」，而女演員Jessica Gunning（潔西卡甘尼）則奪得電視「影集最佳女配角」。

在影帝方面，今年競爭相當激烈，有新晉演員 Timothée Chalamet （提摩西夏勒梅）、Daniel Craig （丹尼爾克雷格）等人角逐，最後由奧斯卡影帝 Adrien Brody（奇才安德林布洛迪），憑《野獸派The Brutalist》奪得獎項。

Adrien Brody演技一早被受讚賞，早於29歲已經成為奧斯卡影帝，他曾經演出《戰地琴人》，不少觀眾都認為是「人生必看電影之一」，這套戲以第二次世界大戰期間真實故事做藍本，講述民族間鬥爭血淚史。他飾演一位很有才華的猶太裔鋼琴家，從小人物角度探視人性黑暗面。

影后方面，由62歲Demi Moore（狄美‧摩亞）憑電影《懼裂》(The Sustance，港譯：《完美物質》) 中出色的演出而奪得獎項，她首次奪得金球獎成影后，她驚訝地表示這是她從演45年來，第一次以演員身分獲得這項殊榮，還稱曾有製片商不看好她能夠獲得獎項，只能為電影賺到很多錢，但演技不會被認同：「當時我曾經相信這話，幾年前，以為就是到了終點，也許自己已經完成了該做的事。當我陷入低潮時候，一個瘋狂大膽、突破常規的劇本《完美物質》出現在我的桌上，就像宇宙在告訴我：你還沒玩完呢！」

第82屆金球獎得獎名單：

電影類：

戲劇類最佳影片：《野獸派The Brutalist》》

音樂及喜劇類最佳影片：《毒王女人夢Emilia Pérez》

最佳導演：《野獸派The Brutalist》Brady Corbet

戲劇類最佳男主角：《野獸派The Brutalist》Adrien Brody

戲劇類最佳女主角：《I’m Still Here》Fernanda Torres

音樂及喜劇類最佳男主角：《非常男人》Sebastian Stan

音樂及喜劇類最佳女主角：《完美物質》Demi Moore

最佳男配角：《跳痛之旅》Kieran Culkin

最佳女配角：《毒王女人夢》Zoe Saldaña

最佳劇本：《教宗選戰》

最佳原創配樂：《挑戰者》COMPRESS／REPRESS

最佳原創歌曲：《毒王女人夢》EL MAL

最佳動畫片：《喵的奇幻漂流》

最佳外語片：《毒王女人夢》

電影票房成就獎：《魔法壞女巫》

電視類：

劇情類最佳影集：《幕府將軍Shōgun》

音樂及喜劇類最佳影集：《天后與草莓》

最佳迷你劇集及電視電影：《馴鹿寶貝Baby Reindeer》

劇情類最佳男主角：《幕府將軍》真田廣之

劇情類最佳女主角：《幕府將軍》澤井杏奈

音樂及喜劇類最佳男主角：《大熊餐廳》Jeremy Allen White

音樂及喜劇類最佳女主角：《天后與草莓》Jean Smart

最佳迷你劇集及電視電影男主角：《企鵝人》柯林法洛Colin Farrell

最佳迷你劇集及電視電影女主角：《無間警探：闇夜國度True Detective: Night Country》Jodie Foster

影集最佳男配角：《幕府將軍》淺野忠信

影集最佳女配角：《馴鹿寶貝Baby Reindeer》Jessica Gunning







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