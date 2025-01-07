蔡一智「登六」群星拱照賀壽 周潤發發起「生日跑」，向歌迷曬樂悠咭 保養得宜操出六嚿腹肌

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草蜢成員蔡一智（Calvin）於1月3日正式「登六」，連日來朋友、家人和歌迷都分別跟他慶祝生日。向來有健康生活的他，先與周潤發等跑步友慶生跑足15K之外，另外正日生日跟圈中好友蘇志威、古天樂、容祖兒、蔡卓妍、周汶錡、黃佩霞、張智霖、袁詠儀等人派對慶祝。最後他拎著新領的樂悠咭與歌迷分享喜悅。60歲的他，肌肉結實，在演唱會上跳唱無喘氣，全因一個「智者保養法」。

群星恭賀蔡一智登六，他的慶生活動比無綫台慶更星光熠熠。連日來，他在社交平台都有分享聚會照片。踏入新年蔡一智朝氣勃勃，約埋一班跑步好友做運動，眾人都好跑得，足足跑了15k。周潤發跟一班跑友原來一早預備生日驚喜，做完運動一起食大餐兼切蛋糕。而且發哥還帶領大家一起唱中、英文生日歌，夠晒熱鬧。

與此同時，蔡一智開盛大派對，跟圈中一班共同度過不少工作日子的圈中好友相聚，當日有古天樂、容祖兒、蔡卓妍、古巨基、蘇志威、張智霖、袁詠儀、周汶錡、何秉舜、黃佩霞等，不過細佬蔡一傑患病後正在休養未有出席。席上，蔡一智跟朋友約定80歲舉行大壽的時候，在場每位都能夠齊齊整整出現，場面熱鬧溫馨。

在生日派對上，蔡卓妍也有出席，她之後在社交媒體分享照片，長文提到與蔡一智的緣分，「同阿智嘅緣份係我六歲嘅時候 ，嗰陣時我老竇正職係一個設計師，副業就幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台。我第一次見到明星就係草蜢同彭羚，因為太細個所以好多片段都唔記得喇。」

此外，蔡一智跟歌迷開生日會慶祝，當日主題為「6悠悠運動會」，出席的人都施展渾身解數玩遊戲競賽，個個玩到熱血沸騰。而且他更急不及待跟歌迷分享喜悅，展示他剛領取不久的樂悠咭。

「登六」的蔡一智體力十足，在不同的派對慶祝生日，而且他平時在演唱會上也電力十足，跳唱表演從來不喘氣，身材弗爆，全因他一直都有健康生活，亦有一套方法保持強健體魄。他除了經常與周潤發和一班跑友一起跑步外，自己也經常在山上操練。他曾經試過舉行演唱會後，當晚凌晨夜跑足足10K才安樂睡覺。

此外，健身室也是蔡一智經常出現的地方，用機械訓練操得一身肌肉兼有六嚿腹肌。劇烈的帶氧運動外，他都會做較慢拍的瑜伽平衡一下，如此有心有力，難怪承諾歌迷唱到100歲，就算上到太空都可以繼續唱，認真犀利。







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