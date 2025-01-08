香港金像獎2025｜古天樂退一步遴選「男配角」 助攻林峯寄望做影帝 MIRROR 全員憑《12怪盜》爭取入局鬥爭激烈

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香港電影界一年一度盛事《第43屆香港電影金像獎》將於4月27日舉行，大會早前已經向合資格參與首輪投票的選民和專業評審，發出2024年香港正式上映之電影片目，公布一眾香港電影為演員以及幕後工作人員報名遴選的獎項名單。今次在「最佳男主角」遴選上，破天荒出現特別多人報名，全因男子團體MIRROR 12位成均報名遴選「最佳男主角」爭做影帝。

今年有不少賣座受歡迎電影，包括《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》等，當中男子組合MIRROR 12位成員之中，部分成員有兩套作品《盜月者》、《十二怪盜》以及《久別重逢》，12位成員因為一齊合演《十二怪盜》，亦同時報名遴選「最佳男主角」獎項，屬數十年罕見情況，而一班隊友到時大家都變成競爭對手。

為了報名角逐不同獎項，電影公司都會有自己的盤算，去年《九龍城寨之圍城》和《破‧地獄》同樣聲勢浩大，《九龍城寨之圍城》參與演出的男演員眾多，古天樂、洪金寶、林峯、劉俊謙、胡子彤等人都各有特色，當中劉俊謙十分突出而被受關注。而《破‧地獄》相信是黃子華和許文冠成功入圍。

按《九龍城寨之圍城》中各演員的戲份比例，古天樂絕對能遴選「最佳男主角」，不過在公映電影片目名單上，古天樂似乎想做到傳承的想法，推林峯成為影帝，為林峯報名有份遴選「最佳男主角」，至於這套戲其他演員，包括古天樂，則只是退一步參與「最佳男配角」遴選獎項。

不過，電影公司此舉令「最佳男配角」競爭相當激烈，《九龍城寨之圍城》會有十位演員有資格參選，同時對手也相當有實力，包括有《破‧地獄》的朱栢康和秦沛，以及《爸爸》中飾演劉青雲兒子的新演員蘇文濤。相信今年的金像獎，戰況激烈又精彩。







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