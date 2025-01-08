天氣預報︱本周六及日極嚴寒︰市區最低11度、新界僅6 度，濕度25%超乾燥！周四晚開始轉冷 即睇香港9 天天氣預報

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注意！今個星期五及周末期間早上寒冷，市區最低11度、新界僅6 度，而且天氣極乾燥，濕度只有25%，大家要注意身體保暖！天文台指一股強烈冬季季候風會在明日稍後抵達華南沿岸，內陸早晚嚴寒，日夜溫差頗大，但下周初廣東沿岸氣溫稍為回升。

廿四氣節的小寒剛過，但真正的寒冷大考驗將於本周六日（1月11日及12日）來臨！天文台預期一股強烈冬季季候風會在明日稍後抵達華南沿岸，明日（1月9日）早上清涼，晚上氣溫顯著下降。星期五及周末期間早上寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區嚴寒，大致天晴及乾燥，內陸早晚嚴寒，日夜溫差頗大。

明天（1 月9日）日間乾燥約15 至20 度，部分時間有陽光，吹東北風4級，晚上氣溫將顯著下降，吹北風4至5級，大家放工時要多穿厚衣。

星期五（1 月10日）氣溫更進一步下降，天文台預測市區氣溫12至17度，但預計不少新界地區將跌穿10度，如大埔、上水、沙田等地區最低只有9度，當日大致天晴及乾燥，早上寒冷。

1月10日（五）自動分區天氣預報

本周六及日市區最低11度、新界6度

星期六（1 月11日）更是進一步大挑戰，天文台預計早上寒冷，市區平均只有11度，但深水灣一帶只有9 度，大家還是多添加衣物，做足禦寒準備為上策。新界地區如將軍澳、天水圍最低只有9 度，沙田、大埔及上水只有8 度，而打鼓嶺低至6 度，大家要注意保暖。當日預計天晴，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，日間非常乾燥相對濕度低至25 %，大家都多搽lotion 及潤唇膏滋潤身體。

1月11日（六）自動分區天氣預報

1 月12日（日）的天氣及溫度似乎跟星期六差不多，天晴，早上寒冷，市區最低11度，最高氣溫上調至18度，但新界地區依然嚴寒，沙田、大埔、天水圍及上水地區最低9 度！打鼓嶺雖然最低6 度，但最高20度，日夜溫差有14度之多，而星期日相對濕度仍舊低至25%，日間非常乾燥。

1月12日（日）自動分區天氣預報

下周一氣溫稍為回升

下周一上班的日子天氣又如何呢？幸好氣溫將回升，天文台預測隨著該季候風被一股偏東氣流取代，下週初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下週中後期影響廣東。1 月14日（一）預期早上仍然清涼，氣溫16至20度，濕度約50-75%，吹東至東北風4級，初時5級。短暫時間有陽光。







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