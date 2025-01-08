《破‧地獄》| 朱栢康有份遴選金像獎「最佳男配」 5年前衝去國際拍芬蘭得獎電影 小學同學爆料細個愛搞爛Gag

加入最愛專欄 收藏文章

朱栢康有份主演香港電影《破‧地獄》，雖然戲中還有兩位大前輩黃子華和許冠文，但朱栢康仍然能夠好好發揮，於電影中有出色的表現，演技被受讚賞，更被看好在香港電影金像獎上，有機會奪得「最佳男配角」獎項。近年朱栢康成為電影界的寵兒，有份演出多套得獎作品。原來，他早於2019年已衝出國際，拍攝芬蘭電影《Master Cheng》，網民最近才發現這輯電影海報，實在有眼不識泰山。

朱栢康於香港演藝學院戲劇學院，獲藝術學士（榮譽）學位，2005年入行，最初主力在舞台劇界發展，亦曾經跟哥哥朱栢廉等人組成朱凌凌樂隊，後來兩兄弟主力在電影發展。近年愈來愈多演出機會，朱栢康曾演出《不日成婚》、《不日成婚2》、《濁水漂流》、《填詞L》、《窄路微塵》、《白日之下》、《但願人長久》等，不少電影作品都曾經有份入圍角逐香港電影金像獎。而他憑電影《金都》，在2019年分別角逐金馬獎以及金像獎的「最佳男主角」獎項。

還有，朱栢康去年有份演出電影《《破·地獄》，在戲中飾演喃嘸師傅，演得入型入格，演技被受讚賞，光芒不遜於兩位前輩黃子華以及許冠文，電影公司亦為他報名遴選金像獎「最佳男配角」獎項。

有網民驚訝發現，朱栢康原來已經一早衝出國際，在2019年參與芬蘭電影《Master Cheng》，還當上男主角。這套戲由芬蘭導演Mika Kaurismäki 執導、Anna-Maija Tuokko 任女主角，內容講述飾演華籍廚師的朱栢康，自從太太離世後，做帶子洪郎照顧小兒子去到芬蘭，之後在餐館遇上女主角的一段浪漫故事。而這套戲在國際電影節Lübeck Nordic Film Day中獲得「最佳電影」獎項。

另外，在社交媒體中，有一位自稱是朱栢康小學同學的網民，爆料大讚朱栢康細細個的時候已經十分活潑又搞笑，這位網民聲稱，與朱栢康讀同一間小學，透露對方於校內十分活躍，在課室內很愛講說話，而且經常搞笑，並愛口花花撩老師，「佢搞爛Gag沒完沒了，佢天生係食呢行飯。」而且這位舊同學，更看好朱栢康將會有一日成為影帝，還預祝他今年先在金像獎上揚威奪得「最佳男配角」獎項。







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情