香港戲院結業潮｜嘉禾旗下4間戲院傳停業 星期六、日暫停預售門票 海運假期每日只上映一場戲

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2024年雖然有很多套叫好叫座的電影推出，如《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》等，但對於香港電影業來說仍然艱辛，不少戲院都相繼結業。去年已經分別有9間戲院結業或停業，似乎嘉禾嚴重受到影響，當中2院線嘉禾啟德和V Walk暫停營業。而踏入2025年不久，嘉禾院線再有變動，部分戲院只提供預售星期六（11日）的場次門票，而且全日只播映一場戲，受影響共有4間，情況令人擔憂。

去年先後有MCL CINEMAS Plus+（MCL荷里活）、九龍城影藝、嘉禾啟德、銅鑼灣總統、九展星影匯、Cinema City朗豪坊和MCL海怡停運，部分戲院原址易手改名由其他公司經營；而位於北角的ACX 戲院，在10月時稱內部裝修，不過於互聯網上瀏覽顯示為「永久停業」。而去年12月，位於西環的高先電影院亦傳出結業消息，後來經官方否認事情。

在過去一年，《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》等上映，票房紀錄，全年總票房約有13.4億元，當中《破‧地獄》港澳兩地累積票房至少有HK$153,020,919，但業界表示整體總票房收入未如理想。難怪各間戲院都出現經營困難。

嘉禾院線的官方網頁上顯示有8間院線，分別位於屯門、大埔、尖沙咀、筲箕灣等，當中嘉禾V Walk顯示為暫停營業，而其他分店播放電影亦有新安排。以巨幕做賣點的海運戲院，是公司的旗艦店，由1969年開業至今，在網上顯示暫時只提供預售星期五至星期日的門票，而星期六、日分別每日只提供一場，同時亦只是播映由姜皓文和廖子妤主演的《曾經擁有》。嘉禾黃埔情況也一樣，只是提供的場次時段不同。惟獨嘉禾大埔的情況較樂觀，星期六、日如常營運，而且電影選擇都較多，除了《破‧地獄》之外，還有《誤判》、《久別重逢》、《爸爸》、《獅子王：木法沙》、《魔海奇緣2》等。

而四間院線：屯門StagE、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox和奧海城The Sky只提供預售戲票到星期五，星期六、日已經再沒有提供任何場次，但網頁內並沒有透露其他消息，不少戲迷慣常在周末放假睇戲的節目，似乎習慣已改變。







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