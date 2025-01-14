香港紅十字會首次慈善拍賣︰C朗、米高佐敦簽名球衣、米芝蓮餐廳餐飲禮券，競投底價低至市價30%！善款支持人道服務工作

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香港紅十字會於2025 年 1 月 8 日至 20 日舉行首次「無聲祝福」慈善拍賣，拍賣品包括一系列名貴收藏品、米芝蓮餐廳餐飲禮券及旅行和度假禮遇等，是次慈善競投所籌集的款項於支持本會人道服務工作，即睇線上拍賣品競投方式，一同競投心頭好！

香港紅十字會舉行首次「無聲祝福」慈善拍賣，拍賣品包括米芝蓮餐廳餐飲禮券、悠閒旅行和度假禮遇、專業攝影服務體驗、一系列名貴收藏品及本會沉浸式體驗劇場包場體驗等，大部份拍賣品競投底價均設定在市場零售價的 30%至 50%，並將以線上或線下形式開放競投。網上慈善拍賣將於2025年1月20日上午11點結束。

各位球迷必要留意簽名，C朗簽名7 號曼聯球衣、Michael Jordan 及 LeBron James簽名籃球衫、網球三大名宿Novak Djokovic、Rafael Nadal及Roger Federer 的簽名網球拍，另外亦有英國樂隊 Coldplay簽名的結他。

Michael Jordan 及 LeBron James簽名籃球衫





三大網球好手Novak Djokovic、Rafael Nadal及Roger Federer 的簽名網球拍

C朗簽名7 號曼聯球衣

英國樂隊Coldplay簽名的結他

準備泰國度假的你，可以留意「無聲祝福」慈善拍賣品之一，泰國布吉島安達拉別墅渡假住宿，免費入住 2 臥室露台套房 2 晚並提供 4 人每日早餐（市價$21,418），現時以$15,000為競投底價，大家可以旅行同時做善事，支持香港紅十字會工作。

泰國布吉島安達拉別墅渡假住宿免費入住兩間Bedroom Terrace Suite 2晚連自助早餐 (共4位)市價$21,418，起標價$15,000

喜歡美食的朋友，一定要留意香港置地文華東方酒店法式酒館 SOMM SOMMdegustation 六道菜雙人午膳或晚膳菜譜配侍酒師餐酒配對體驗及享譽米芝蓮二星及綠星殊榮的法式精緻餐廳 Amber週末四道菜雙人午膳體驗，另外度假禮遇香港康得思酒店及香港逸東酒店亦有不同餐飲禮券可供慈善拍賣。

米芝蓮二星及綠星殊榮的法式精緻餐廳 Amber週末四道菜雙人午膳體驗市價$3,604 ，起標價 $2,500

香港置地文華東方酒店法式酒館 SOMM SOMMdegustation 六道菜雙人午膳或晚膳菜譜配侍酒師餐酒配對體驗市價$4,572，起標價$3,200

另外，Pirata Group Limited 旗下之 Chaiwala、The Optimist 及 TokyoLima、嚐．高美集團有限公司之八十里、稻成、麻吉、十里湘薈、牛気、QUE、「山見」禍式火鍋、TIRPSE、多賀野和佐賀燒肉谷；灶神集團旗下之「志」、Testina、米芝蓮二星餐廳營致會館、米芝蓮一星餐廳 Feuille、Whey、Hansik Goo等都有支持是次「無聲祝福」慈善拍賣，大家可以慈善價享用心水美食。

ghd Duet 雙效熱風造型夾禮物套裝

2009年中國銀行（香港）有限公司慶祝國慶慈善紀念鈔票捐贈

(No.000001、No.000008A、No.000008B 、No.123456、 No.333333)起標價$15,000

線上拍賣品競投方式

投標網站

1）於投標網站先以電話或電郵註冊

2）在網站揀選及出價競投拍賣品，網站將實時顯示拍賣品的最高競投價錢

3）拍賣結束後，本會將以電郵形式通知競投結果及拍賣品領取詳情

線下拍賣品競投方式

方法一︰於投標網站遞交個人及競投資料

https://hk.givergy.com/HongKongRedCross

方法二︰將個人及競投資料，包括姓名、電話、所競投的拍賣品及出價，電郵至 corp_enquiry@redcross.org.hk 拍賣結束後，本會將以電郵形式通知競投結果及拍賣品領取詳情

「無聲祝福」慈善拍賣：

開始日期：2025 年 1 月 8 日上午 9 時

結束日期：2025 年 1 月 20 日上午 11 時

投標網站https://hk.givergy.com/HongKongRedCross

查詢︰ 2802 0016







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