亞洲金融論壇 ｜旅發局邀請百名嘉賓暢遊香港：文武廟求籤和貼金箔、坐傳統中式帆船欣賞夜景、乘纜車上山頂

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由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的「亞洲金融論壇」，是區內的旗艦金融盛事，由1月13日起一連兩天的論壇，共吸引約3,600位來自約50個國家的金融、商界領袖參與。香港旅遊發展局（旅發局）一連三天（1月13日至15日）悉心為約一百名嘉賓安排兩大主題行程遊覽香港，帶領他們在會議後走訪多個必到景點，如文武廟、山頂、維港等，有嘉賓讚香港的傳統文化引人入勝，未來會再訪港旅遊，並向他人推薦。

海陸夜遊香港

旅發局在論壇日間議程完結後，安排嘉賓海陸夜遊香港，其中，重量級演講嘉賓世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授、全球頂尖家族辦公室企業Advance 及Fingerboard家族辦公室首席投資官黃蓓女士，以及Hypercard美國運通行政總裁兼聯合創辦人Marc Baghadjian先生，跟約50名嘉賓乘坐傳統中式帆船張保仔號，一邊夜遊維港，一邊碰杯暢飲。

旅發局安排了約50名嘉賓乘坐傳統中式帆船張保仔號，一邊夜遊維港，一邊碰杯暢飲。

世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授

Advance 及Fingerboard家族辦公室首席投資官黃蓓女士及丈夫

首次體驗維港海上遊的Marc Baghadjian先生讚嘆優美的夜景映襯著香港的活力︰「平時閉門專注談生意，不會留意這裏原來如此美麗。現在我漫遊海上，欣賞著高樓景色，就像看到這座城市美麗的夢想。」

另一批約40名嘉賓則以不同角度欣賞香港的夜景，他們乘坐第六代山頂纜車登上太平山頂，沿途透過全景玻璃窗感受被自然環抱以及欣賞天際線，之後前往凌霄閣觀景台飽覽香港繁華都市夜景。一眾嘉賓亦到訪以舊香港為主題的體驗館，他們被館內的港式士多、懷舊零食和玩意等吸引，紛紛打卡留念。

世界國際金融中心聯盟（WAIFC）董事總經理畢譽衡博士，於十年前曾遊覽山頂，「我十分喜歡從遠處看到山頂車站燈火通明、色彩繽紛，山頂的夜景非常美麗。」

嘉賓們乘坐第六代山頂纜車登上太平山頂，沿途透過全景玻璃窗以不同角度欣賞香港的夜景。

嘉賓到訪以舊香港為主題的體驗館，他們被館內的港式士多、懷舊零食和玩意等吸引，紛紛打卡留念。

探索舊城中環

一連兩日的亞洲金融論壇圓滿結束後，部份嘉賓繼續逗留本港，在旅發局的嚮導下，展開舊城中環文化古蹟之旅，親身探索中上環除了是核心商業區，亦是百年文化歷史城區。他們一行約20人首先到訪本港最歷史悠久之一的上環文武廟，親手貼金箔和體驗華人祈福習俗；之後前往中環大館，在導遊介紹下深入了解這座見證本港百多年執法、司法和懲教歷史的建築群，現今變成歷史文物和當代藝術共融的文藝地標。

首度來港、卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group合伙人Felix Katterl先生，一嘗在文武廟求籤和貼金箔祈福，「我祈求身體健康、富貴榮華和世界和平。」

一眾嘉賓於文武廟親手貼金箔和求籤。

嘉賓參觀了中環大館，看看這個將歷史文物和當代藝術共融的文藝地標。

Felix Katterl先生到訪大館亦令他對香港的文化古蹟有更多的了解，「大館的活化發展十分優秀，現在有餐廳、酒吧等設施；當我再踏足建築物內部，則別有洞天，這裏的歷史古蹟，如監獄牢房，得到了很完善的保育。」







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