2024萬千星輝頒獎典禮得獎名單：60歲邵美琪皮膚緊緻、體態纖瘦 分享養生秘訣與保持纖瘦身材的運動方法

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無線於昨晚（19日）舉行《萬千星輝頒獎典禮2024》，張振朗成雙料視帝，龔嘉欣爆冷成視后。在頒獎禮上，更是星光熠熠，群星拱照一班後輩被嘉許。有溫兆倫、邵美琪、湯鎮業、羅嘉良、陳妙瑛和甄子丹等人出席，擔任頒獎嘉賓。已久未在無綫亮相的邵美琪，即將「登六」，一出場傳來不少歡呼聲，她風采依然，全晚被讚保養得宜，全賴她一早已經找到一套自己的凍齡心得。

今年的頒獎典禮，有很多前輩級演員出席擔任頒獎禮賓，邵美琪和溫兆倫這對熒幕情侶，已久未在無綫亮相，吸引度大增。生活低調的邵美琪驚喜現身，成為大家的集體回憶。而且大家都讚邵美琪保養得宜，依然明艷照人。於下月27日生日，即將「登六」的她，散發優雅氣質。

去年聖誕節，邵美琪出席一個晚宴，之後就有位賓客在社交平台透露，晚宴上被安排坐在邵美琪隔籬位，近距離見到大明星，互相交流保養心得。這位網民表示，「Google一下她的年齡，嚇一跳，在醫美行業打滾多年，我能專業地說：保養的很好，天生面部骨量足夠，輪廓很深，只是眼周有點疲態、面部有點凹陷，輕輕補膠原、提拉一下會更美，皮膚狀態、緊緻度依然非常好，下顎線分明，體態纖瘦。」

席上，邵美琪跟大家分享了養生秘訣，其中一樣就是她十分注重飲食健康。她原來已經茹素多年，但會注重均衡營養。此外，她盡量會減少攝取澱粉質。其實多年前，邵美琪已經嚴格控制飲食，避免吃含豐富澱粉質的食物。

邵美琪亦有在食療上調養身體，她強調吃食物要少糖份。而且著重養生，多吃健康食物，較著重湯水滋潤，會跟據不同季節，煲不同功效湯水滋潤養顏。

體態能夠保持纖瘦，都離不開做運動。邵美琪表示自己不熱愛做太劇烈的運動，溫和派的她選擇行路，她經常約朋友行山，鍛練身體，而且避免脂肪積聚。圈中不少藝人都喜歡行路，如胡楓就出名愛行路，就算已經90多歲，但他堅持每日行路。拍劇期間，不用埋位時，就把握時間在片場附近兜圈，難怪他精神狀態很好。

《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎名單：

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目： 《無窮之路 IV-一帶一路》

大灣區最喜愛TVB劇集：《黑色月光》

大灣區最喜愛TVB男主角： 馬國明《飛常日誌》

大灣區最喜愛TVB女主角：楊茜堯《黑色月光》

飛躍進步男藝員：阮浩棕

飛躍進步女藝員： 陳曉華

最佳衣著男藝人：陳豪

最佳衣著女藝人：王敏奕

最佳女配角： 傅嘉莉《反黑英雄》

最佳男配角 ：林景程《反黑英雄》

最佳電視歌曲 ：《這個家》《愛·回家之開心速遞》

馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目： 《獎門人感謝祭》

馬來西亞最喜愛TVB劇集：《企業強人》

馬來西亞最喜愛TVB男主角：張振朗《反黑英雄》

馬來西亞最喜愛TVB女主角 ：張曦雯《企業強人》

最佳綜藝節目獎： 《中年好聲音2》

最佳資訊及專題節目獎：《東張西望》

專業精神獎 ：TVB體育組

最佳男新人： 張馳豪

最佳女新人： 陳懿德

最佳男主持： 區永權

最佳女主持： 陳貝兒

萬千光輝演藝大獎：鍾志光

最佳男主角 ： 張振朗《反黑英雄》

最佳女主角：龔嘉欣《企業強人》

最佳劇集：《反黑英雄》