第97屆奧斯卡提名名單｜《毒王女人夢》13項提名、狄美摩亞首入圍最佳女主角感榮幸 加州山火憂慮

第97屆奧斯卡金像獎公布提名名單,因受加州山火影響,提名儀式延至昨晚(23日)舉行,在23項提名名單中,《毒王女人夢》(Emilia Pérez)成為得獎大熱,獲13項提名。至於《魔法壞女巫》、《粗獷派建築師》同時獲10項提名。《教宗選戰》(Conclave)和《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)就各獲6項提名。 頒獎禮將會在3月2日舉行,大家密切期待!

去年,有不少大片推出,歌舞犯罪喜劇片《毒王女人夢》去年奪康城影展「評審團獎」和「最佳女演員獎」,還有先在金球獎「最佳劇情片」、「最佳導演」和「最佳男主角」的《粗獷派建築師》(The Brutalist)、妮歌潔曼主演的情色驚悚片《乖女孩》(Babygirl)等。

獲最多提名的是《毒王女人夢》總共13項,而《魔法壞女巫》和《粗獷派建築師》有10項提名,《教宗選戰》(Conclave)和《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)就各獲6項提名。這幾套電影,在之前的電影頒獎禮如金球獎等,都獲得不少獎項。

最佳男、女主角獎方面,跟之前的金球獎頒獎禮等入圍名單差不多,狄美摩亞(Demi Moore)於金球獎勇奪「喜劇類電影女主角」,狀態大勇,相信是跟《魔法壞女巫》Cynthia Erivo之爭。「最佳男主角」方面,仍然有艾哲倫保迪(Adrien Brody),而甜茶(Timothée Chalamet)亦有望憑《搖滾詩人:未知的傳奇》爭影帝,不過《飛黃騰達》(The Apprentice)男主角施巴斯坦(Sebastian Stan)呼聲也甚高。

去年憑話題作《完美物質》首先在金球獎奪后的62歲狄美摩亞(Demi Moore),當然成為大熱,也是她首次有份提名《奧斯卡》,但她因洛杉磯北部出現新山火火頭影響心情。她接受訪問自爆:「昨晚,洛杉磯又發生一場火災,我整晚都保持警惕,因為它離我們並不遠。」但她表示這個提名,對於自己和電影團隊也會感到鼓舞及有意義。

2025奧斯卡入圍名單:

【最佳影片】

《艾諾拉》 (Anora)

《粗獷派建築師》 (The Brutalist)

《巴布狄倫:搖滾詩人》 (A Complete Unknown)

《秘密會議》(Conclave)

《沙丘:第二部》(Dune: Part Two)

《璀璨女人夢》(Emilie Pérez)

《我仍在此》(I’m Still Here)

《尼克男孩》(Nickel Boys)

《懼裂》(The Substance)

《魔法壞女巫》(Wicked)

【最佳女主角】

《完美物質》Demi Moore(狄美摩亞)

《魔法壞女巫》Cynthia Erivo

《璀璨女人夢》Karla Sofia Gascón

《艾諾拉》Mikey Madison

《我仍在此》Fernanda Torres

【最佳男主角】

《搖滾詩人:未知的傳奇》Timothée Chalamet

《粗獷派建築師》Adrian Brody

《監獄之歌》Colman Domingo

《飛黃騰達》Sebastian Stan

《教宗選戰》Ralph Fiennes

【最佳導演】

《艾諾拉》Sean Baker

《粗獷派建築師》Brady Corbet

《巴布狄倫:搖滾詩人》James Mangold

《璀璨女人夢》Jacques Audiard

《完美物質》Coralie Fargeat

【最佳男配角】

《阿諾拉》Yura Borisov

《跳痛之旅》Kieran Culkin

《巴布狄倫:搖滾詩人》Edward Norton

《粗獷派建築師》Guy Pearce

《狂人法則》 Jeremy Strong

【最佳女配角】

《巴布狄倫:搖滾詩人》Monica Barbaro

《魔法壞女巫》Ariana Grande

《粗獷派建築師》Felicity Jones

《教宗選戰》Isabella Rossellini

《璀璨女人夢》Zoe Saldaña

【最佳原創歌曲】

《El Mal》/《璀璨女人夢》

《The Journey》/《戰地信差》

《Like a Bird》/《辛辛監獄劇團》

《Mi Camino》/《璀璨女人夢》

《Never Too Late》/《艾爾頓強:Never Too Late》

【最佳配樂】

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

《荒野機器人》

【最佳音效】

《巴布狄倫:搖滾詩人》

《沙丘:第二部》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

《荒野機器人》

【最佳實景短片】

《A Lien》

《Anuja》

《I’m Not a Robot》

《The Last Ranger》

《A Man Who Could Not Remain Silent》

【最佳攝影】

《粗獷派建築師》

《沙丘:第二部》

《璀璨女人夢》

《瑪麗亞》

《吸血鬼:諾斯費拉圖》

【最佳紀錄片】

《黑箱日記》(Black Box Diaries)

《你的國,我的家》(No Other Land)

《危脆之戰》(Porcelain War)

《政變配樂》(暫譯,Soundtrack to a Coup d’Etat)

《加拿大原住民之殤》(Sugarcane)

【最佳紀錄短片】

《Death By Numbers》

《I Am Ready, Warden》

《Incident》

《Instruments of a Beating Heart》

《Death By Numbers》

【最佳剪輯】

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《秘密會議》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

【最佳視覺效果】

《異形:羅穆路斯》

《更好的人》

《沙丘:第二部》

《猩球崛起:王國誕生》

《魔法壞女巫》

【最佳國際影片】

巴西《我仍在此》(I’m Still Here)

丹麥《拿針的女孩》(暫譯)(The Girl with the Needle)

法國《璀璨女人夢》(Emilia Pérez)

德國《一念菩提》(The Seed of the Sacred Fig)

拉脫維雅《喵的奇幻漂流》(Flow)

【最佳服裝設計】

《巴布狄倫:搖滾詩人》

《秘密會議》

《神鬼戰士II》

《吸血鬼:諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

【最佳製作設計】

《粗獷派建築師》

《秘密會議》

《沙丘:第二部》

《吸血鬼:諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

【最佳化妝與髮型設計】

《非常男人》

《璀璨女人夢》

《吸血鬼:諾斯費拉圖》

《劇烈》

《魔法壞女巫》

【最佳改編劇本】

《巴布狄倫:搖滾詩人》

《秘密會議》

《璀璨女人夢》

《尼克小子》

《辛辛監獄劇團》

【最佳原創劇本】

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《跳痛之旅》

《9月5日》

《劇烈》

【最佳動畫長片】

《喵的奇幻漂流》

《腦筋急轉彎2》

《蝸牛少女回憶錄》

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

《荒野機器人》

【最佳動畫短片】

《Beautiful Men》

《In the Shadow of the Cypress》

《Magic Candies》

《Wander to Wonder》

《Yuck!》







