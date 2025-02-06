俞明逝世享年100歲：敬業精神每晚《歡樂金宵》晚安歌鞠躬致敬，經典作品回顧最愛《五月的紅唇》

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經典粵語片笑匠俞明，一直從事演藝工作，由黑白電視走到彩色年代。昨日（5日）傳出死訊，享年100歲。1937年由親戚引薦入行的他，一生作品無數，效力無線的時候，拍過不少經典劇集，在70年代更加入綜藝節目《歡樂金宵》，帶給香港觀眾無限歡樂，功德無量，不少觀眾也深感婉惜。

人稱俞明叔的俞明，原名阮耀麟，他的女兒在社交平台公布，俞明叔於年初七（4日）早上，於睡夢中安詳離世，享年100歲。一直以來他十分健康，不時出席活動見朋友，他育有一仔三女，他的家人不時分享四代同堂的合照，俞明叔十分精靈，抱著孫仔孫女笑得開懷，而且他的生活隨意，特別喜歡吃甜品，家人透露，雪糕、Pizza照吃不戒口。

俞明叔女兒透露，他在上月30（年初二）因發燒、有痰，由救護車送院，被診斷得肺炎。入院期間，他一直昏睡，年初四家人接到醫院人員電話，表示俞明叔的維生指數突然急跌，家人到場時，他已經「睡了」，家人感恩父親並沒有痛苦地離開。

俞明叔是經典粵語片笑匠，1937年入行，拍過很多粵語片，最初做反派較多，後來才轉型做諧星，1970年獲蔡和平邀請加入無線，參與綜藝節目《歡樂金宵》，晚晚陪著觀眾。每晚節目尾聲，一眾藝人都會對著鏡頭唱出晚安歌，俞明叔往往是最投入，敬業樂業的他，更往往以90度鞠躬答謝觀眾支持。

大家從俞明叔的演藝作品對他更多認識，在電視劇方面，俞明叔亦參與很多作品，當中不少經典之作：《鹿鼎記》、《還我本色》、《逐個捉》、《今生無悔》、《成吉思汗 》、《狀王宋世傑 》、《新紮師師1988》、《濟公》、《美味天王》、《蓋世豪俠》、《難兄難弟之神探李奇》、《流氓大亨》等。

有段時間，俞明叔也有拍電影，當中他最喜歡《五月的紅唇》，戲中他替老闆度橋，追求蕭芳芳，不但冒充闊佬，甚至赤膊與看更在街上追逐。另一套《小夫妻》中，怕老婆的司機俞明與妓女鬼混，被潑辣妻羅蘭揭發，打致遍體鱗傷。兩人的動作和對白又抵死又惹笑，成為日後的最佳拍擋。

多才多藝的俞明叔，除了電視劇之外，亦有拍攝電影，也試過做電影監製，曾負責《 生紅娘三戲張君瑞 》、《 歌唱十二釵》、《玉葵寶扇 》，他的演藝事業可謂超額完成。

此外，俞明叔亦有一個身分，便是武打巨星李小龍的堂姐夫，俞明叔跟對方感情要好，每當李小龍來港或離開時，俞明叔也會跟家人去機場接送，十分熱情。







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