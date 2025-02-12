銀髮族再就業｜麵包店請60-75歳「老友記」做接待 時薪$70 每天工作3-6小時！

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全港有10間分店的人氣餐廳Beans由2022年起推出「荳子老友記計劃」，為退休老友記提供各類職位，期望透過不同工作體驗，協助銀髮族展開豐盛的第二人生。「荳子老友記計劃 2025」將會為旗下品牌「荳子烘焙 Beans Bakery」聘請15至20名客戶服務主任，工作地點及時間都可以自選，非常有彈性，時薪有$70！各位精靈活潑的老友記，如果不想每天呆在家中，或想跟年輕的朋友一同工作，可以考慮試試申請！

「荳子烘焙 Beans Bakery」是Beans集團旗下的麵包店，全港共有7間分店。（圖片來源：BEANS Bakery）

「荳子老友記計劃 2025」開放的職位是「Customers Happiness & Care Officer」，工作範疇是接待、解答客人查詢等，工作地點可以自選其中一間「荳子烘焙 Beans Bakery」，地點包括馬鞍山、沙田、屯門、將軍澳、黃埔、荃灣西及九龍灣。工作時間彈性，每天工作3至6小時，可以揀早上、中午或是晚上上班，時薪有$70！要求是60至75歲的老友記，要「耐心、有禮」，名額15至20名，有興趣的朋友可以Whatsapp 5599 7017查詢（只限Whatsapp，由於查詢及申請眾多，敬請耐心等候），或直接填Google Forms（連結）申請。

荳子烘焙 Beans Bakery

Facebook：www.facebook.com/beansbakeryHK







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