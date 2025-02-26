黑白大廚熱潮再現？匯豐聯乘米芝蓮三星主廚安成宰料理真人騷，名廚Edward Lee主理DBS藝術晚宴

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黑白大廚熱潮再現？本地三大銀行不約而同找來去年《黑白大廚》人氣主廚拍攝廣告︰匯豐信用卡聯乘米芝蓮三星主廚安成宰推出《最紅大廚》料理真人騷。DBS 同 Tatler Hong Kong 攜手名廚 Chef Edward Lee 共同打造「ARTable」晚宴；而恒生私人銀行則邀請《黑白大廚》冠軍權聖晙參與音樂藝術及美食匯聚的感官盛宴！

匯豐信用卡 x安成宰 《最紅大廚》料理真人騷

匯豐信用卡聯乘米芝蓮三星主廚安成宰推出《最紅大廚》料理真人騷，招募本地餐廳廚師出戰，晉身八強即可與安主廚交流廚藝冠軍，以及可獨享價值港幣 100 萬元餐廳宣傳套餐。好期待！韓國米芝蓮三星主廚安成宰再次於《最紅大廚》料理真人騷講句「完成度高」！

《最紅大廚》料理真人騷的報名期由即日起至2025年4月30日，餐廳只需完成簡單步驟，即可報名參賽。只要符合以下條件即可報名參賽，成功出線的八強餐廳，更可近距離與安成宰交流廚藝，為餐廳的拿手菜式注入新元素，提升味道層次，機會難得！

參加資格：

• 必須為香港合法經營之餐飲食肆並持有有效之食肆牌照（暫准牌照除外）

• 必須符合香港政府之中小企業定義（即其聘用之員工人數不多於 50 名）

• 具有實體店舖，同時該實體店舖必須於活動期間經常營業及對公眾開放

• 店舖必須支持匯豐信用卡、匯豐萬事達卡®扣賬卡及／或 PayMe 付款等

報名方式：

參賽的餐廳廚師需要將以下資料電郵至匯豐信用卡所委託的第三方服務供應商之電郵地址（redhotchef@lime-communication.com），標題為「最紅大廚」，即可參賽！

大家想知道《最紅大廚》料理真人騷的參賽餐廳名單，可瀏覽官方活動網頁及社交平台定期公布，發掘本地不同美食，緊貼這個真人騷比賽。另外，即日起至 3 月 23 日，憑匯豐信用卡於超過 300 間春季香港餐廳周精選餐廳（包括米芝蓮星級餐廳）簽賬，即可以低至 7 折優惠享用精選餐牌。另外，憑指定匯豐信用卡作餐飲簽賬全年可享高達 2.4%「獎賞錢」回贈，匯豐 Visa Signature 卡更可享高達 3.6%「獎賞錢」回贈。

詳情

星展x Chef Edward Lee星展饗樂隨行

有睇過《黑白大廚》，都會被名廚 Chef Edward Lee 的無限創意及對烹飪的熱誠所感動，最近DBS同Tatler Hong Kong攜手名廚 Chef Edward Lee 共同呈獻「ARTable」晚宴。Edward將會親自策劃一場精緻嘅晚餐，菜色創作靈感來自新生代藝術家方媛的畫作，以獨特嘅美饌佳餚演繹抽象藝術魅力，為賓客帶來融合視覺與味覺的雙重盛宴！

鬧市見「DBS Culinary Delights #星展饗樂隨行」餐饗體驗宣傳。

詳情

恒生私人銀行 x權聖晙 EATertainment 饗樂盛宴

除此之外，2 月21日恒生銀行社交平台亦出post宣傳恒生私人銀行「饌藝拾光．味創新章」EATertainment 饗樂盛宴，雖然宣傳未有介紹頂尖名廚是誰，但從廣告見到片中人的手臂紋身圖案，可以推斷是《黑白大廚》冠軍權聖晙（「拿坡里美味黑手黨」），大家可以期待這場匯聚世界頂尖名廚，以饗食之道演繹文化交融，透過音樂藝術締造的感官盛宴。

（圖片來源︰napolimatfia IG）

恒生銀行宣傳片（圖片來源︰恒生銀行fb 截圖）

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